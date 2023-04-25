Дорогая Родина зовет

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому изменится принцип начисления налога на доход физических лиц (НДФЛ) для сотрудников, которые перестали быть налоговыми резидентами России, но продолжают работать в российских компаниях. Другими словами, для тех, кто уехал, но продолжает работать на удаленке в российских компаниях и получать зарплату на российские счета. Законопроект сразу вызвал массу вопросов. На большую часть из них мы постарались ответить вместе с юристом правозащитного проекта «Первый отдел» Максимом Оленичевым.

ОТ РЕДАКЦИИ Пока готовился этот эксплейнер, кабмин РФ отозвал из Госдумы для уточнений проект налоговых поправок, в том числе про НДФЛ для работающих из-за границы, сообщили в пресс-службе правительства.

Что меняет этот законопроект для сотрудников компаний? Новый законопроект предлагает считать доходами, полученными в России, в том числе доходы от работы в российском сегменте интернета, если выполняется хотя бы одно из трех условий: работник использует российские домены, сетевые адреса или серверы;

выплаты идут на счета в российских банках;

выплаты идут от российских организаций, ИП, российских подразделений иностранных компаний, нотариусов или адвокатов. В соответствии со ст.208 Налогового Кодекса РФ сейчас разграничение доходов от источников, полученных в России или за рубежом, осуществляется по признаку места осуществления деятельности исполнителя.



Предлагаемые поправки частично ломают эту логику, включая в доходы, полученные в России, доходы по факту выплаты на счет в банке в России независимо от места осуществления деятельности. Это расширение состава налогоплательщиков и, соответственно, объема налоговых платежей в российский бюджет.

Как можно отследить использование российских доменов? Может ли на это повлиять VPN? Государство вряд ли будет отслеживать, как в реальности выполняются работы/оказываются услуги. Для него критериями будут правильно оформленные документы, в которых будут указаны условия для признания доходов полученными в России (например, использование счета в банке в России для получения средств) или указание в договоре на российский сегмент Интернета для оказания услуг/выполнения работ. Поэтому если «следов» использования российского сегмента Интернет в документах не будет, а также источником выплаты не будет российский профессиональный участник рынка (российская компания) и оплата исполнителю будет поступать на счета в банках не в России, то новые положения законодательства на такое лицо распространяться не будут.

Как и в каком процентном соотношении уплачивался НДФЛ до этого? Ставка НДФЛ сейчас установлена в размере 13% для налоговых резидентов России; 15% — для работающих в России нерезидентов или в случае, если размер дохода резидента за год превышает 5 млн руб. Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30%.



Если граждане РФ — налоговые резиденты, то они обязаны уплачивать НДФЛ и с доходов, полученных в России, и за рубежом.



Если граждане РФ — налоговые нерезиденты, то они не должны платить НДФЛ с дохода, полученного не в России, но обязаны платить повышенный НДФЛ в 30%, если доход получен в России.

Кого не затронут изменения? Сейчас законопроект не распространяется на следующие ситуации: Нерезиденты, работающие у российских резидентов по трудовым договорам. Для них все остается так же, как и прежде;

Самозанятые и индивидуальные предприниматели. Поправки их не коснутся в случае если они выступают в таком качестве. Если же они работают по договору оказания услуг (не путать с трудовым договором) или договору выполнения работ как физические лица и не имеют статуса ИП или самозанятого, то предлагаемые изменения могут коснуться их в полной мере (при соблюдении условий, указанных в предыдущем пункте)

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Кто считается налоговым резидентом России, а кто нет? Налоговым резидентом считается физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд. В противном случае этот статус теряется.



Исключения: человек выехал для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

В СМИ и социальных сетях распространилась информация, что этот закон устанавливает шкалу в 30% для налоговых нерезидентов страны, но она существовала и раньше. Что изменилось? В плане налоговых ставок — ничего. Нерезиденты сейчас по-прежнему платят 30% от доходов, полученных в России.

За нас и раньше в большинстве случаев налоги платили работодатели. В чем разница? Если исполнитель (гражданин) не является профессиональным участником рынка и заключает договор как гражданин с профессиональным участником рынка (компанией), то обязанности по исчислению и уплате НДФЛ и ранее, и сейчас возлагаются на компанию. Согласно предлагаемому законопроекту теперь источник выплаты будет обязан правильно определить налоговую ставку исполнителя по договорам оказания услуг или выполнения работ. Это правило существовало и ранее. Но сейчас добавится больше документов отчетности.

Как работодатель узнает об утрате резидентства своего сотрудника? Закон возлагает обязанность от профессионального заказчика услуг/работ действовать добросовестно. Для этого он обязан сам собирать информацию, которая будет свидетельствовать об обоснованности удержания им налога в размере 30% или 13-15% от дохода. С этой целью он может сделать внутренние чек-листы, чтобы установить, когда человек выехал за пределы России и утратил налоговое резидентство РФ.

Минфин РФ утверждает, что законопроект не затрагивает работающих по трудовым договорам. Так ли это? Да. Статья 208 Налогового Кодекса РФ определяет, что является доходами для целей обложения НДФЛ. В нем есть разделение вознаграждений: за выполнение трудовых или иных обязанностей;

выполненную работу, оказанную услугу;

совершение действия в Российской Федерации. В предлагаемом законопроекте также используются понятия «выполнение работ, оказание услуг», что свидетельствует о том, что предлагаемые новшества не распространяются на лиц, работающих по трудовым договорам. Для них правовое регулирование остается прежним.

Какие санкции будут применяться в случае если работодатели не будут соблюдать закон? штраф в размере 20 процентов от суммы неудержанного налога;

пени — в период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года ставка пени для организаций равна 1/300 доле от действующей в этом периоде ключевой ставки ЦБ;

за счет следующих выплат, полагающихся исполнителю работ, налоговый агент (источник выплаты) обязан удержать неуплаченный (или не до конца уплаченный) налог и перечислить его в бюджет.

Не противоречит ли этот закон договоренностям об избежании двойного налогообложения с другими странами? Каждое соглашение об избежании двойного налогообложения освобождает налогоплательщиков в некоторых случаях уплачивать налог от одного и того же дохода. В некоторых случаях граждане России, переставшие быть налоговыми резидентами России, могут быть полностью освобождены от уплаты НДФЛ в России, а в некоторых случаях (большинстве) — сравниваются налоговые ставки НДФЛ в России и стране, в которой гражданин РФ уплатил налог. Если суммы уплаченного НДФЛ в стране налогового резидентства равна или больше суммы НДФЛ, установленного в России, то такое лицо при предоставлении подтверждающих документов об уплате налога может быть освобождено от уплаты НДФЛ в бюджет России.



Универсального правила для всех стран не существует, каждое соглашение об избежании двойного налогообложения нужно рассматривать отдельно.



Однако если такого соглашения со страной нет, то есть риски, что придется налог на доходы платить дважды: в России и в стране нового налогового резидентства.

Ранее часть высокопоставленных чиновников выступала против повышения налогов для уехавших. Почему они изменили решение? Государство посылает сигнал, что если желаете пользоваться российским Интернетом или программами, то платите российскому государству. Возможно, кнутом, а не пряником российское государство так желает вернуть часть людей обратно в Россию, несмотря на войну. Вторая причина — дефицит налоговых поступлений. Из-за войны и военных расходов российская экономика переживает огромный прессинг. Огромное количество людей уехали и бюджет не досчитался своей доходной части, которая формируется в том числе за счет НДФЛ. Государство ищет новые доходы, которые можно обложить налогами.