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Украина не будет сниматься с отбора на Евро-2024 по футболу, несмотря на участие в нем сборной Беларуси

Национальная сборная Украины по футболу будет участвовать в отборе на Евро-2024, несмотря на запрет принимать участие в соревнованиях, где есть спортсмены из России и Беларуси. Решение приняла Украинская ассоциация футбола, сообщил ее президент Андрей Павелко.

Скрин: страница Андрея Павелко в фейсбуке

Скрин: страница Андрея Павелко в фейсбуке

В министерстве пояснили, что решением исполкома УЕФА от 27 мая 2022 года команды из Украины и Беларуси будут разводить между собой при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации.

«От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне. Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», — написал Павелко.

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В середине апреля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало следующий указ: «Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Беларуси».

Ограничения распространяются на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.

В сентябре УЕФА не допустил сборную России по футболу до отбора на Евро-2024. Беларусь будет участвовать в отборе.

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