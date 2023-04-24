Украина не будет сниматься с отбора на Евро-2024 по футболу, несмотря на участие в нем сборной Беларуси

Национальная сборная Украины по футболу будет участвовать в отборе на Евро-2024, несмотря на запрет принимать участие в соревнованиях, где есть спортсмены из России и Беларуси. Решение приняла Украинская ассоциация футбола, сообщил ее президент Андрей Павелко.

В министерстве пояснили, что решением исполкома УЕФА от 27 мая 2022 года команды из Украины и Беларуси будут разводить между собой при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации.

«От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочных сборов команды в июне. Также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», — написал Павелко.