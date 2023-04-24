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26-летний племянник Кадырова Хамзат стал его советником по силовому блоку

26-летнего Хамзата Кадырова, племянника главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили его советником-помощником по силовому блоку. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Любое доверенное ему направление начинает динамично развиваться. Он известен как отличный управленец и верный соратник Главы ЧР, Героя России, моего дорогого БРАТА Рамзана Ахматовича Кадырова», — написал Дудаев.

Хамзат Кадыров (слева) и Ахмед Дудаев (справа). Фото: Ахмед Дудаев

Хамзат Кадыров (слева) и Ахмед Дудаев (справа). Фото: Ахмед Дудаев

В начале февраля Хамзата Кадырова назначили на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений Чечни.

В 2012 году Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов, после чего его назначили директором школы хафизов в родовом селении Центарой имени Зелимхана Ахматовича Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году Хамзат окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. В этом же году вступил в должность помощника главы республики. В 2018 году его назначили на должность главы администрации Курчалоевского муниципального района, в том же году он получил орден Ахмата Кадырова.

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