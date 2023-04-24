26-летний племянник Кадырова Хамзат стал его советником по силовому блоку

26-летнего Хамзата Кадырова, племянника главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили его советником-помощником по силовому блоку. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Любое доверенное ему направление начинает динамично развиваться. Он известен как отличный управленец и верный соратник Главы ЧР, Героя России, моего дорогого БРАТА Рамзана Ахматовича Кадырова», — написал Дудаев.