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Кадыров назначил своего 26‑летнего племянника вице‑премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений. Об этом глава республики объявил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности», — заявил Рамзан Кадыров.

Скрин из видео на странице Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

Скрин из видео на странице Рамзана Кадырова во «ВКонтакте» 

В 2012 году Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов, после чего его назначили директором школы хафизов в родовом селении Центарой имени Зелимхана Ахматовича Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В 2017 году Хамзат окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. В этом же году вступил в должность помощника главы республики.

В 2018 году его назначили на должность главы администрации Курчалоевского муниципального района, в том же году он получил орден Ахмата Кадырова.

С 7 ноября 2019 года Хамзата Кадырова избрали членом президиума регионального политического совета чеченского регионального отделения партии «Единая Россия».

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