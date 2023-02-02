Кадыров назначил своего 26‑летнего племянника вице‑премьером Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений. Об этом глава республики объявил на своей странице во «ВКонтакте».

«Хамзат талантливый и исполнительный руководитель. Он доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях в государственных органах власти и местного самоуправления. Я пожелал ему успехов в новой должности», — заявил Рамзан Кадыров.