Житель Самары рассказал об избиении в отделе полиции. Его задержали за съемку антивоенного пикета

Житель Самары Андрей Жвакин, которого задержали силовики за съемку антивоенного пикета 24 февраля, рассказал об избиении в отделе полиции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, в ОМВД № 4 по городу Самаре, куда привезли задержанных, Жвакину заламывали руки, давали пощечины, а также отобрали телефон и требовали сказать пароль от него.

Адвокат Захар Лебедев вместе со Жвакиным направился в травмпункт снимать побои.

Другие задержанные не сообщали о применении насилия. Также были задержаны участник пикета Владимир Авдонин и еще один человек, который не участвовал в акции, но снимал происходящее. В полиции на Авдонина составили протокол о дискредитации российских военных, после чего его отпустили.

Силовики задержали не менее 54 человек на акциях против войны в Украине, прошедших в России 24 февраля, рассказали в «ОВД-Инфо». По данным правозащитников, данные о задержаниях поступили из 14 городов.