«ОВД-Инфо»: в России задержали не менее 54 человек на антивоенных акциях 24 февраля

Силовики задержали не менее 54 человек на акциях против войны в Украине, прошедших в России 24 февраля. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным правозащитников, данные о задержаниях поступили из 14 городов. В Петербурге задержали 18 человек, в Екатеринбурге 11, в Москве — семь. По четыре человека задержали в Нижнем Новгороде и Барнауле.

«Люди оказывались в отделах полиции за пикеты, возложения цветов и даже за надпись на снегу», — говорится в сообщении.