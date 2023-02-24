«ОВД-Инфо»: в России задержали не менее 54 человек на антивоенных акциях 24 февраля

Силовики задержали не менее 54 человек на акциях против войны в Украине, прошедших в России 24 февраля. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
По данным правозащитников, данные о задержаниях поступили из 14 городов. В Петербурге задержали 18 человек, в Екатеринбурге 11, в Москве — семь. По четыре человека задержали в Нижнем Новгороде и Барнауле.
«Люди оказывались в отделах полиции за пикеты, возложения цветов и даже за надпись на снегу», — говорится в сообщении.
Сегодня в РФ и за рубежом проходят акции против войны России в Украине. Россияне организовали акции протеста как минимум в 63 городах. В Берлине более десяти тысячи человек вышли на митинг, организованный украинским движением Vitsche. Ровно год назад российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину.