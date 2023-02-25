В Украине приняли закон о создании двухкилометровой заминированной защитной полосы на границе с Беларусью

Верховная рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы». Соответствующий закон опубликован на сайте парламента.
Документ предусматривает изменения в некоторые законы Украины о защите государственной границы Украины. В частности, планируется создать двухкилометровую защитную полосу на границе с Беларусью. «Это будет практически заминированная территория», — отметили в погранслужбе страны.
К выполнению задач по охране государственной границы привлекут Вооруженные силы Украины, Нацгвардию и Нацполицию. Также в законе определяют место пограничников в общей системе сил обороны во время военного положения.
В пояснительной записке сказано, что в 2003 году в Украине был принят закон, согласно которому все функции по охране государственной границы возлагаются на пограничную службу страны. Он требует пересмотра в связи с «мероприятиями по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии» России, а также из-за того, что на территориях, прилегающих к границе, могут быть введены режимы военного или чрезвычайного положения, а также может проводиться «антитеррористическая операция».
На этой неделе журналисты получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием «Стратегические цели РФ в Беларуси», согласно которому Россия собирается к 2030 году присоединить Беларусь.
Документ датируется летом 2021 года и содержит 17 страниц. В нем перечислены политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси. Они разделены на три категории — краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год). В документе рассмотрено все, что связано с объединением стран, утверждают журналисты.