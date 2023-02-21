Журналисты получили доступ к документу Кремля, согласно которому российские власти собираются к 2030 году оккупировать Беларусь

Журналисты получили доступ к внутреннему документу российских властей под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», согласно которому Россия собирается к 2030 году оккупировать Беларусь. В расследовании участвовал консорциум журналистов из Süddeutsche Zeitung, WDR, NDR, Yahoo News, Delfi Eesti, центра «Досье», Expressen, Independent, Frontstory, Белорусского центра расследований и VSquare.

Документ датируется летом 2021 года и содержит 17 страниц. В нем перечислены политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси. Они разделены на три категории — краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

В документе рассмотрено все, что связано с объединением стран, утверждают журналисты. Например, в нем говорится, что реформа Конституции, которую приняли в Беларуси в феврале 2022 года, должна быть завершена в соответствии с российскими интересами, а законы республики — «гармонизированы» с законами РФ.