Суд в Тобольске арестовал 15-летнего школьника по делу о попытке поджога военкомата. Его обвиняют в подготовке теракта

Тобольский городской суд арестовал на два месяца 15-летнего школьника по делу о попытке поджога военкомата, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Его обвиняют по статье о подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК).

Как утверждают в суде, ученик 9 класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района вечером 23 февраля. Он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата, однако школьника по дороге задержали сотрудники ФСБ, говорится в сообщении пресс-службы.

По вменяемой статье школьнику грозит