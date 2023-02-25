Суд в Тобольске арестовал 15-летнего школьника по делу о попытке поджога военкомата. Его обвиняют в подготовке теракта

Тобольский городской суд арестовал на два месяца 15-летнего школьника по делу о попытке поджога военкомата, сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Его обвиняют по статье о подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК).
Как утверждают в суде, ученик 9 класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района вечером 23 февраля. Он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата, однако школьника по дороге задержали сотрудники ФСБ, говорится в сообщении пресс-службы.
По вменяемой статье школьнику грозит
31 января суд приговорил жителя Нижневартовска Владислава Борисенко к 12 годам колонии по обвинению в поджоге военкомата. Мужчину осудили по статье о теракте (ч. 2 п. «а» ст. 205 УК). Это был первый подобный приговор в России. Второй фигурант дела Василий Гаврилишен отказался от ранее данного согласия признать предъявленное обвинение в терроризме.