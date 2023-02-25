«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили из-под стражи. Следствие по делу о сокрытии убийства завершено

«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили из-под стражи, рассказали РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Как пояснили следователи, предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение, закончился, а следственные действия по делу завершены.

В августе Мохова отправили под домашний арест по делу сокрытии убийства. Затем, как рассказали в СК, меру пресечения изменили и его отправили в СИЗО, так как он нарушил условия домашнего ареста и общался в интернете со свидетелем по уголовному делу. Срок содержания под стражей несколько раз продлевали.