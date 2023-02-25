«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили из-под стражи. Следствие по делу о сокрытии убийства завершено

«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили из-под стражи, рассказали РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Как пояснили следователи, предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение, закончился, а следственные действия по делу завершены.
В августе Мохова отправили под домашний арест по делу сокрытии убийства. Затем, как рассказали в СК, меру пресечения изменили и его отправили в СИЗО, так как он нарушил условия домашнего ареста и общался в интернете со свидетелем по уголовному делу. Срок содержания под стражей несколько раз продлевали.
По версии следствия, в день убийства, 2 августа, у Мохова дома собралась компания из пяти человек, и во время употребления алкоголя между ними произошел конфликт. Во время ссоры, один из них ударил 43-летнего Сергея Щукина в шею, из-за чего он скончался.
После этого, по данным следователей, Мохов вместе с нападавшим решили скрыть следы убийства и перенесли тело Щукина во двор заброшенного дома. Тело погибшего было обнаружено 7 августа.
Мохов, более известный как «скопинский маньяк», вышел на свободу весной 2021 года после 17 лет, проведенных в колонии по делу о похищении и изнасиловании 17-летней Елены Самохиной и 14-летней Екатерины Мартыновой.