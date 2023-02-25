logo
НовостиОбщество

«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили из-под стражи. Следствие по делу о сокрытии убийства завершено

«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отпустили из-под стражи, рассказали РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Как пояснили следователи, предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение, закончился, а следственные действия по делу завершены.

В августе Мохова отправили под домашний арест по делу сокрытии убийства. Затем, как рассказали в СК, меру пресечения изменили и его отправили в СИЗО, так как он нарушил условия домашнего ареста и общался в интернете со свидетелем по уголовному делу. Срок содержания под стражей несколько раз продлевали.

По версии следствия, в день убийства, 2 августа, у Мохова дома собралась компания из пяти человек, и во время употребления алкоголя между ними произошел конфликт. Во время ссоры, один из них ударил 43-летнего Сергея Щукина в шею, из-за чего он скончался.

После этого, по данным следователей, Мохов вместе с нападавшим решили скрыть следы убийства и перенесли тело Щукина во двор заброшенного дома. Тело погибшего было обнаружено 7 августа.

Читайте также

Мертвая точка

За последние 10 месяцев Россия смогла захватить только 4% территории Донбасса. Войска фактически стоят на месте — ценой огромных потерь. Исследование «Новой-Европа»

Мохов, более известный как «скопинский маньяк», вышел на свободу весной 2021 года после 17 лет, проведенных в колонии по делу о похищении и изнасиловании 17-летней Елены Самохиной и 14-летней Екатерины Мартыновой.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon