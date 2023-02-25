По всему миру антивоенные активисты второй день подряд проводят акции в поддержку Украины против российского вторжения. Их организовали локальные объединения россиян и украинцев.
По данным инициаторов российской всемирной акции, митинги состоялись как минимум в 45 странах и 121 городах. Россияне требовали немедленно вывести российские войска с территории Украины, демонстрировали карикатуры на российского президента и кричали антивоенные лозунги.
На акциях, организованных украинцами, собравшиеся выступали в поддержку ВСУ, собирали средства на гуманитарные и военные нужды Украины, а также читали украинские стихи и пели украинские песни.
В Риге напротив посольства РФ прошел митинг «Победу — Украине! Свободу — России!» в рамках всемирной протестной акции россиян. На нее, как передает корреспондент «Новой-Европа», вышли приблизительно 200 человек. Перед собравшимися выступили Дмитрий Орешкин, Максим Кузахметов и другие.
Рига. Фото: Денис Соломович специально для «Новой газеты Европа»
Рига. Фото: Денис Соломович специально для «Новой газеты Европа»
Рига. Фото: Денис Соломович специально для «Новой газеты Европа»
Рига. Фото: Денис Соломович специально для «Новой газеты Европа»
Рига. Фото: Денис Соломович специально для «Новой газеты Европа»
В Нью-Йорке акция «365 Days Of War Commemoration» прошла на Таймс-сквер.
Нью-Йорк. Фото: Татьяна Ковтун специально для «Новой газеты Европа»
Нью-Йорк. Фото: Татьяна Ковтун специально для «Новой газеты Европа»
В Париже перед митингующими выступили посол Украины во Франции Вадим Омельченко и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.
Париж. Фото: Юрий Сафронов специально для «Новой газеты Европа»
Париж. Фото: Юрий Сафронов специально для «Новой газеты Европа»
Париж. Фото: Юрий Сафронов специально для «Новой газеты Европа»
Выступает лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук. Париж. Фото: Юрий Сафронов специально для «Новой газеты Европа»
Выступает посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Париж. Фото: Юрий Сафронов специально для «Новой газеты Европа»
Как пишет SOTA, в митинге в Париже также принял участие экс-депутат Госдумы и отец политика Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков.
В литовском Вильнюсе акция протеста прошла на Кафедральной площади. По подсчетам журналиста Александра Плющева, на него собралось порядка 300 человек. С трибуны выступили, в частности, Иван Жданов, Мария Алехина, Анастасия Шевченко и Роман Удот.
Также акции протеста состоялись и во многих городах мира — от Токио до Гааги.
Тайбей. Фото: твиттер / stwithukrainetw
Гаага. Фото: твиттер / BjarkeJensen4
Токио. Фото: твиттер / yakinikuprotiv
Чикаго. Фото: «Новая газета Европа»
Чикаго. Фото: «Новая газета Европа»
Дюссельдорф. Фото: «Новая газета Европа»
Бордо. Фото: твиттер / cpapinbdx
Загреб. Фото: СМИ
Батуми. Фото: SOTA
Люксембург. Фото: твиттер / JoanieLemercier
Мальмё. Фот: твиттер / GamkrelidzeNa
Лондон. Фото: твиттер / Billbrowder
Милан. Фото: твиттер / Stefano_Bazzoli
Брюссель. Фото: твиттер / zofia_malisz
Белфаст. Фото: твиттер / Ciarzo2
В знак солидарности с Украиной выступило посольство Польши в Ирландии.
24 февраля — в годовщину начала войны в Украине — также проходили акции против войны. По подсчетам «Ковчега», мероприятия прошли в 63 городах по всему миру.
Митинги против войны прошли также и в России. По данным ОВД-Инфо, как минимум 54 человека были задержаны. Люди оказывались в отделах полиции за пикеты, возложения цветов и даже за надпись на снегу, сообщили в правозащитной организации.
В частности, был задержан самарский активист Андрей Жвакин, которого позже избили в отделении полиции.
Фото: Владимир Авдонин
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