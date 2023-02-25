Победу — Украине! Свободу — России!

По всему миру антивоенные активисты второй день подряд проводят акции в поддержку Украины против российского вторжения. Их организовали локальные объединения россиян и украинцев.

По данным инициаторов российской всемирной акции, митинги состоялись как минимум в 45 странах и 121 городах. Россияне требовали немедленно вывести российские войска с территории Украины, демонстрировали карикатуры на российского президента и кричали антивоенные лозунги.

На акциях, организованных украинцами, собравшиеся выступали в поддержку ВСУ, собирали средства на гуманитарные и военные нужды Украины, а также читали украинские стихи и пели украинские песни.