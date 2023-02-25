«99% российских хакеров контролирует ФСБ»

В Польше попросил политического убежища 25-летний российский IT-специалист Виктор Калинин. Несколько лет он проработал в компании Group-IB — одном из самых известных российских поставщиков средств защиты информации, где занимался анализом открытых данных. Гендиректор, основатель и совладелец компании Илья Сачков в сентябре 2021 года был задержан, а потом арестован по делу о госизмене и сейчас находится в СИЗО. По версии следствия, Сачков передавал секретную информацию спецслужбам иностранных государств. Сам предприниматель свою вину категорически отрицает. Виктор Калинин предполагает, что в деле Сачкова могут иметь интерес представители российских спецслужб, которые контролируют деятельность российских киберпреступников. Сачков в свою очередь открыто выступал против такого сращивания. Приехать в Польшу Калинину помогала организация New dissidents foundation. В интервью Фариде Курбангалеевой он рассказал о личном участии в сборе информации на российских киберпреступников в рамках работы в Group-IB, а также поделился соображениями о том, кому мог перейти дорогу Сачков и почему хакеры в России чувствуют себя свободно и безнаказанно.

Виктор Калинин бывший аналитик данных в компании Group-IB

— Когда вы пришли работать в Group-IB? — Я пришел туда в 2018 году, так как у меня появилась возможность пройти там стажировку. Я учился в МГИМО на факультете международных экономических отношений, чья учебная программа не была связана с информационной безопасностью, но этой темой я интересовался сам для себя. На тот момент я работал в Агентстве стратегических инициатив. У меня там были знакомые, которые предложили мне составить резюме и отправить его в Group-IB. Сначала я предполагал ограничиться стажировкой, но потом понял, что смогу получать там практические навыки и заниматься тем, чем мне интересно. Я работал специалистом по конкурентному анализу (competitive intelligence), в мои задачи среди прочего входила оценка возможностей и намерений других поставщиков. Со временем я был переведен в аппарат генерального директора компании. С Ильей Константиновичем я проработал с конца 2019 до его ареста в сентябре 2021 года.

— Сам Сачков говорил о своем преследовании: «Я уверен, что дело против меня — это интерес ко мне, никак не связанный с интересами государства. Это люди, которым моя профессиональная деятельность — борьба с киберпреступностью — сильно помешала». Как думаете, что он имел в виду? — Обратимся к публичным высказываниям Ильи Константиновича. В 2020 году он высказался на встрече с [премьер-министром Михаилом] Мишустиным про хакера Максима Якубца (глава одной из самых опасных хакерских группировок последних лет Evil Corp. — прим.ред.), который находится на свободе и появлялся в новостях рядом с его Lamborghini. Об этом человеке широко известно — есть публикации в СМИ о том, как он связан родственными связями с некоторыми людьми из ФСБ. При этом его разыскивают американские правоохранительные органы, и в США за него обещан выкуп. В моем понимании Илья Константинович апеллировал к тому, что пока на киберпреступность закрывают глаза, довольно сложно выстраивать отношения с зарубежными партнерами и клиентами. Они испытывают подозрения к российскому поставщику: а может быть он тоже как-то связан с киберпреступниками или российскими службами? Соответственно, людям, которые обеспечивают киберпреступникам комфортные условия в России, такие заявления не удобны.

Основатель и совладелец IT-компании Group-IB Илья Сачков. С сентября 2021 года — фигурант уголовного дела по обвинению в госизмене. Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV

— Почему Сачков в своей речи упомянул именно Якубца? — Как я понимаю, это самый яркий пример того, насколько безнаказанно и свободно себя чувствуют некоторые представители преступного мира, которые находятся под покровительством определенных служб или органов. Якубец — известный, самый эпатажный тип. В России он спокойно проживает, передвигается, занимается своими делами. И экстрадиция таких, как Якубец, невозможна в связи с тем, что их поддерживают отдельные люди в силовых структурах. В тот момент, когда такие люди находятся за пределами России, их могут задерживать по запросу и передавать, например, американской стороне.

— Какая-то реакция на выступление Сачкова последовала? — Полагаю, что люди, к которым это обращение было адресовано, вполне могли слышать о том, что такой Максим Якубец существует. Но о какой либо реакции с их стороны сказать сложно — Максим Якубец находится на свободе.

— А вы сами участвовали в сборе данных для кейса Якубца? — Да, я выяснял обстоятельства его свадьбы (согласно данным СМИ, в 2017 году Якубец женился на дочери Эдуарда Бендерского — ветерана группы спецназа ФСБ «Вымпел». — прим. ред.). Я предполагаю, что информация могла использоваться совместно с материалами других российских правоохранительных органов. Но я, к слову, не смог найти какие-то дополнительные снимки, потому что мероприятие было закрытое и информации о нем было очень немного. Насколько я помню, свадьба проходила в Москве — она была шикарная, и людей было довольно много. Но фотографии были сделаны со спины или с таких ракурсов, чтобы нельзя было сказать, что на них Максим Якубец и что за люди вокруг. Эти снимки можно было буквально пересчитать по пальцам. Думаю, это была мера предосторожности — чтобы потом журналисты не смогли разобраться, что за люди собрались и в каких отношениях они состоят.

Плакат о розыске Максима Якубца, также известного как AQUA. Фото: Samuel Corum / Getty Images

— Вы считаете, что тесть Якубца мог повлиять на решение об аресте Сачкова? — Возможно, группе людей вокруг Максима Якубца действительно стало чуточку легче после того, как Илья Константинович оказался с СИЗО и их не донимает. Илья Константинович делал разные заявления в СМИ касательно некоторых публичных лиц, которые отвечают за развитие экспортной составляющей — в том числе, по информационным технологиям. И очень активно высказывался против киберпреступности, которая связана с государством и действует в интересах государства. Эти заявления появляются в новостях, про этих людей журналисты могут сделать расследования, из-за чего им может становиться сложнее передвигаться за пределами России. То есть, конечно, это создавало им определенные проблемы.

Я полагаю, что искали повод для того, чтобы поместить Илью Константиновича в СИЗО и дальше судить. Как повод могла быть использована и история с Навальным.

— Что за история? В какой-то момент ко мне обратился Илья Константинович, чтобы я собрал по открытым данным профиль на одного не особо публичного человека — вице-президента банка ВТБ Юрия Дедова, он там отвечает за безопасность. Я обнаружил схему того, как он свои частные охранные предприятия пристраивает к банкам, где он работает, и они, соответственно, обслуживают интересы банка. Получается, что его работодатель дает контракт его собственной фирме. До ВТБ Юрий Дедов работал еще в других банках, и была такая же схема — прямо один в один. Его фирмы могли называться по-разному и владельцами были то его родственники, то еще какие-то люди, с которыми он связан, но схема всегда была ровно одна и та же. Я направил информацию на общий почтовый ящик ФБК. — Как Сачков объяснил необходимость анализа информации о Дедове? — Насколько я понял, между ним и Дедовым произошел конфликт. Суть была в том, что Юрий Дедов, выступал против закупок лицензий Group-IB банком ВТБ по причине того, что якобы «Group-IB работает с ментами». Я не информирован, но могу предположить, что такие «неформальные» формулировки связаны с тем что Group-IB поддерживает правоохранительные органы в расследовании киберпреступлений, а некоторые киберпреступники работают под крылом каких-то других ведомств и служб. И тут получается такая, неоднозначная ситуация.

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

— Как отреагировали на информацию о Юрии Дедове в ФБК? — Никакого взаимодействия впоследствии не было, и ни в какое расследование это не переросло. — Может, это Дедов в результате отомстил Сачкову? — Я склоняюсь к версии о том, что «третья сторона», которая была в курсе переписок в Group-IB, использовала эту информацию в своих целях, снабдив ее удобной для этой стороны интерпретацией. По тому, что я видел и вижу, эта сторона вполне могла находиться или находится как внутри компании, так и вне ее. — Сачков ведь не мог не понимать, что бросает вызов представителям очень опасных и могущественных структур. — Мне не очень понятна формулировка «бросил вызов» — это больше подходит для романов. Илья Константинович — человек принципиальный, настойчивый. У него свое представление о том, что с киберпреступностью следует бороться вне зависимости от того, «под кем» она — обслуживает ли она интересы госструктур или действует самостоятельно. У Group-IB даже есть слоган — «Zero tolerance to cybercrime» — и я полагаю, что, в том числе, благодаря такому отношению компании удалось сформировать благоприятную репутацию за рубежом.

В частности, в Сингапуре, где Group-IB работает с местными госорганизациями, а это означает большое доверие, несмотря на то, что компания пришла из России.

Это же вопрос правил ведения бизнеса за рубежом. Когда в стране киберпреступники в открытую разгуливают безнаказанными, это вызывает определенные вопросы к поставщикам, которые пришли из этой страны и предлагают что-то зарубежным клиентам. Здесь невозможно не обозначить свое отношение к тому, что происходит. — А почему Сачков не мог окончательно переехать в Сингапур и работать там, находясь в безопасности? — Что такое «окончательно переехать»? Допустим, он находится в Сингапуре, а очень большое число сотрудников компании — в России. Тогда всегда найдется возможность на него надавить через других людей. И это тоже история о гражданской позиции. Разумеется, он много времени проводил в командировках, но значительное время все равно находился в России, несмотря ни на что — показывая этим, что он не боится опасности или угроз. — Как обсуждали арест Сачкова внутри компании? — Главная рекомендация была — обращаться к официальной позиции компании: «Все в пресс-релизе, читайте новости Group-IB”, а вторая — это то, что Group-IB верит в невиновность Ильи Сачкова. Внутри компании все выглядело так, как будто ничего не произошло, business as usual — вот в таком ключе. Но при этом, некоторые сотрудники все-таки ушли — не очень большое число, но такие были. Я думаю, они сделали это из страха. И у клиентов были вопросы по поводу того, что происходит. Были в этом отношении сложности. Но поддержка Ильи Константиновича в компании значительна — сотрудники писали ему письма в СИЗО. Я тоже — и в электронном виде, и на бумаге. Я знаю, что люди ему фотографии присылали — так что в смысле поддержки все нормально.

Офис компании Group-IB в Москве, 2017 год. Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV

— Сам Сачков из СИЗО обращался к Путину, называя его «своим президентом» и утверждал, что намерен вести бизнес только в России, как думаете — почему? — В первую очередь, за толкованием слов Ильи Константиновича следует обратиться к нему самому. Мне не известно, в каком состоянии Илья Константинович находится в СИЗО-2 — не только физическом, но и психологическом. Хотя я помню, что Илья Константинович очень устойчивый человек. Мне было бы странно слышать от совладельца компании, который находится в СИЗО, заявления противоположного толка. Если он заявит, что не нужно работать в России, как это скажется на бизнесе?

Если учесть, что контракты заключаются с фирмами, которые работают в России, как они будут воспринимать риски от таких заявлений и возможные последствия? Поэтому тут для меня важен контекст.

— Сачков мог передавать информацию о российских хакерах, которых «крышует» ФСБ, западным спецслужбам? — Я не думаю, чтобы он это делал. Я думаю, что он бы взаимодействовал с кем-то из российских правоохранительных органов. — Что вы думаете о публикациях, в которых говорилось, что Илья Сачков помогал расследовать вмешательство российских хакеров в проведение президентских выборов в США в 2016 году? — Вы имеете в виду публикацию в Bloomberg? Я не могу ни подтвердить ее, ни опровергнуть, но очень многие публикации об Илье Константиновиче, которые появились после ареста, содержат, скажем так, сомнительную информацию. Контент был заявлен очень громкий, а на деле это могла быть компиляция недостоверной информации, фрагментов переписок, домыслов и слухов. Для авторов и интересантов же не так важно, соответствует эта информация действительности или нет. Ее, допустим, разместил какой-то колумнист, а как на самом деле было и как он ее получил — читатели будут разбираться в десятую очередь. Есть она в материалах следствия или нет — я не знаю, так как на допросы меня не вызывали в течение всего времени, что я находился в России после ареста Ильи Константиновича, и материалов следствия я не видел. Может быть, ее кто-то выдумал. Кроме того, такие публикации могут, полагаю, использоваться для провокаций.

Офис компании Group-IB в Москве, 2017 год. Фото: EPA-EFE / YURI KOCHETKOV

— Внутри Group-IB могли быть внедренные сотрудники ФСБ? — Не могу сказать ни «да» ни «нет», потому что не знаю. Но когда я проходил собеседование, меня, в том числе, проверяли на полиграфе и задавали вопрос — работаю ли я на спецслужбы. На что я ответил «нет». Полиграф, с которым работает опытный полиграфист — это вообще серьезный барьер для людей, которые хотят целенаправленно трудоустроиться, чтобы вредить организации. — Можно сказать, что российские хакеры, в большинстве своем, находятся под контролем спецслужб? — Полагаю, что 99,9% находятся в их поле зрения, даже если они думают, что их не замечают и даже если они только начинают пробовать себя в преступных схемах. Например, спецслужбам становится известно, что человек занимается компьютерной преступностью: содержит бот-сеть, криптовалюту майнит на чьих-то компьютерах, или торгует данными на форумах, или он талантливый программист и разрабатывает вредоносное программное обеспечение. Им могут предлагать сотрудничество. — А если человек не захочет сотрудничать? — В таком случае он может сесть, но и «сотрудничество» может не защитить от таких же последствий. У меня есть об этом некоторое представление благодаря анализу информации о деле [хакера] Константина Козловского (лидер хакерской группировки Lurk, в феврале 2022 года его приговорили к 14 годам лишения свободы строгого режима с ограничением свободы на 1 год. — прим. ред.) — он участвовал в разработке вредоносного программного обеспечения и причастен к похищению денег с банковских счетов.

Эти люди были самодеятельными, но в какой-то момент в их жизни появилась некая «третья сторона», которая начала им якобы помогать, на самом деле добиваясь руками этих самостоятельных людей собственных целей. Как следует из содержания опубликованных чатов участников группировки Lurk, в их круге общения присутствовал человек с никнеймом «meg», который, как полагают, имел отношение к Центру информационной безопасности ФСБ. Также «meg» не появлялся в качестве фигуранта дела, и о мероприятиях по выяснению личности этого человека ничего неизвестно. — Если за деятельностью Lurk тоже стояла ФСБ, почему Козловский оказался в тюрьме? — Если это так, то в какой-то момент его команда могла перестать представлять интерес, и они нашли более способных разработчиков. У разработчиков вредоносного программного обеспечения есть конкурирующие группировки, которые могут делать вредоносные программы и сервис лучше, или тратить на это меньше времени и средств. Из-за чего группировка зарабатывает меньше, становится менее конкурентоспособной. А может они [спецслужбы] решили получить еще одно раскрытое дело.

Если посмотреть на заметки Козловского, он рассказывает о том, что действия Lurk стали прикрытием для работы другой группировки, которая использовала вредоносное ПО «Buhtrap» для кражи денежных средств.

Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский (в центре)

— А кейсом группировки Lurk вы тоже занимались в рамках работы в Group-IB? — Я изучал доступную в сети информацию в поисках ответов на вопросы, например, что за человек под был под никнеймом meg, который представлял в сотрудничестве с Lurk «третью сторону». Но мой набор вводной информации был ограничен публично доступными документами, чего-то нового я не выяснил. Тут важно отметить, что набор действующих лиц в истории с Lurk очень велик, и изучение всех взаимосвязей может занять немало времени. На некоторые вопросы нет четкого ответа, в частности, почему специалисты-расследователи обнаружили присутствие ПО Lurk только после того, как приехали в пострадавшие компании, но средства защиты производства их работодателя [Лаборатории Касперского] были активны до того и не сообщали о присутствии того же ПО? Также не до конца ясен интерес сотрудников Сбербанка и фирмы «Бизон», чьи специалисты участвовали в обысках у родственников Константина Козловского в связи с тем, что те ведут профиль в фейсбуке и размещают там информацию о подробностях дела. Я недавно заглянул в профиль Константина Козловского: его сторона обращалась к компании Group-IB за проведением технической экспертизы в 2022 году, но в экспертизе ей было отказано. Илья Константинович на тот момент уже находился в СИЗО и наврядли мог повлиять на принятие решения.

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