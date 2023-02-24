В США анонсировали новый пакет помощи Украине на $2 млрд

США предоставят Украине пакет помощи на два миллиарда долларов. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы продолжим смотреть, что необходимо, чтобы убедиться, что мы предоставляем Украине все, что нужно для достижения успеха на поле боя», — сказал он.

Как сообщал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника, в этот пакет помощи должны войти ракеты HIMARS, артиллерийские боеприпасы, многочисленные типы беспилотников и оборудование для борьбы с ними, оборудование для разминирования, для защищенной связи, обучение украинских солдат и техническое обслуживание.

Помимо этого, Салливан также анонсировал, что сегодня страны G7 объявят о новом раунде санкций. Они будут направлены против стран, которые отправляют в Россию подсанкционные товары.

«Со временем вы увидите, что качество и потенциал российской экономики продолжают снижаться, несмотря на то, что Владимир Путин пытается тратить деньги, чтобы поддержать ее», — заявил Салливан.