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Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением

США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) с GPS-наведением. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Комплект Jdam-ER может быть прикреплен к неуправляемым снарядам. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет пролетать до 72,5 км.

Jdam-ER была разработана в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии. Такие комплекты уже используются ВВС и ВМС США, а также были были проданы более чем в 26 странах.

В Пентагоне не подтвердили информацию об поставке Jdam-ER в Украину. В ведомстве сообщили, что отправят «высокоточные авиационные боеприпасы». Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не раскроют более точные данные по соображениям безопасности.

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Ранее агентство Reuters писало, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут дальнобойные ракеты GLSDB.

Речь идет о поставках самонаводящихся ракет американско-шведской разработки GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км. Разработку вели компании Boeing и Saab Group. Это оружие запускается из ракетных комплексов типа M270 и HIMARS.

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