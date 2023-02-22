Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением

США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) с GPS-наведением. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.
Комплект Jdam-ER может быть прикреплен к неуправляемым снарядам. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет пролетать до 72,5 км.
Jdam-ER была разработана в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии. Такие комплекты уже используются ВВС и ВМС США, а также были были проданы более чем в 26 странах.
В Пентагоне не подтвердили информацию об поставке Jdam-ER в Украину. В ведомстве сообщили, что отправят «высокоточные авиационные боеприпасы». Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не раскроют более точные данные по соображениям безопасности.
Ранее агентство Reuters писало, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут дальнобойные ракеты GLSDB.
Речь идет о поставках самонаводящихся ракет американско-шведской разработки GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) дальностью 150 км. Разработку вели компании Boeing и Saab Group. Это оружие запускается из ракетных комплексов типа M270 и HIMARS.