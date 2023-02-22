Bloomberg: США передадут Украине дальнобойные бомбы Jdam-ER с GPS-наведением

США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) с GPS-наведением. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

Комплект Jdam-ER может быть прикреплен к неуправляемым снарядам. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет пролетать до 72,5 км.



Jdam-ER была разработана в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии. Такие комплекты уже используются ВВС и ВМС США, а также были были проданы более чем в 26 странах.

В Пентагоне не подтвердили информацию об поставке Jdam-ER в Украину. В ведомстве сообщили, что отправят «высокоточные авиационные боеприпасы». Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не раскроют более точные данные по соображениям безопасности.