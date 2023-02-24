Швеция заявила о передаче Украине 10 танков Leopard 2, систем ПВО IRIS-T и HAWK

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пол Джонсон на пресс-конференции в Бодене сообщили о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает Aftonbladet. В него войдут 10 танков Leopard 2А5, а также две системы ПВО — зенитная система средней дальности IRIS-T и зенитно-ракетный комплекс HAWK.

«Для Украины абсолютно необходимо, чтобы Россия не получила господства в воздухе», — сказал Джонсон. Политики отметили, что Швеция также поможет с обучением украинских военных, логистикой и обслуживанием танков, чтобы Украина могла их использовать. Кроме того, Минобороны Германии заявило, что увеличивает число танков Leopard 2A6, которые будут предоставлены Украине, с 14 до 18 штук. Об этом сообщил глава ведомства Борис Писториус.

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