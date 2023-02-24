Швеция заявила о передаче Украине 10 танков Leopard 2, систем ПВО IRIS-T и HAWK

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пол Джонсон на пресс-конференции в Бодене сообщили о новом пакете военной помощи для Украины, сообщает Aftonbladet.
В него войдут 10 танков Leopard 2А5, а также две системы ПВО — зенитная система средней дальности IRIS-T и зенитно-ракетный комплекс HAWK.
«Для Украины абсолютно необходимо, чтобы Россия не получила господства в воздухе», — сказал Джонсон.
Политики отметили, что Швеция также поможет с обучением украинских военных, логистикой и обслуживанием танков, чтобы Украина могла их использовать.
Кроме того, Минобороны Германии заявило, что увеличивает число танков Leopard 2A6, которые будут предоставлены Украине, с 14 до 18 штук. Об этом сообщил глава ведомства Борис Писториус.
Шведские танки войдут в состав бронетанкового батальона, который Германия готовит к отправке в Украину. Шведская модель похожа на ту, которую отправит Германия. Ранее Швеция пообещала отправить Киеву 50 боевых машин пехоты Stridsfordon 90.
Первые «Леопарды» из Польши уже находятся в Украине, сообщил сегодня министр обороны страны Мариуш Блащак во время заседания Совета национальной безопасности.
Президент Анджей Дуда отметил, что Польша стала первой страной, которая передала Украине современные танки. Глава государства сказал, что рад этому.