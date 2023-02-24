В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши

Первые «Леопарды» из Польши уже находятся в Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак во время заседания Совета национальной безопасности.

«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Президент Анджей Дуда также отметил, что Польша стала первой страной, которая передала Украине современные танки. Глава государства сказал, что рад этому.