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В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши

Первые «Леопарды» из Польши уже находятся в Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак во время заседания Совета национальной безопасности.

«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Президент Анджей Дуда также отметил, что Польша стала первой страной, которая передала Украине современные танки. Глава государства сказал, что рад этому.

обновлено в 16:00 мск

Первая переданная партия «Леопардов» составляет четыре танка, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Прибытие танков в Украину также подтвердил Владимир Зеленский

Ранее Bloomberg со ссылкой на польского чиновника писало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен сегодня объявить о поставках первых из 14 «Леопардов», обещанных Украине.

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Ранее Министр обороны США сообщил, что восемь стран передадут Украине передовые боевые танки — Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Первые танки Leopard от Польши прибудут в Украину в марте, говорилось в публикации минобороны страны в твиттере.

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