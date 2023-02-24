В Украину прибыли первые танки Leopard 2 из Польши

Первые «Леопарды» из Польши уже находятся в Украине. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак во время заседания Совета национальной безопасности.
«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Президент Анджей Дуда также отметил, что Польша стала первой страной, которая передала Украине современные танки. Глава государства сказал, что рад этому.
Первая переданная партия «Леопардов» составляет четыре танка, сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Прибытие танков в Украину также подтвердил Владимир Зеленский
Ранее Bloomberg со ссылкой на польского чиновника писало, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий должен сегодня объявить о поставках первых из 14 «Леопардов», обещанных Украине.
Ранее Министр обороны США сообщил, что восемь стран передадут Украине передовые боевые танки — Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Первые танки Leopard от Польши прибудут в Украину в марте, говорилось в публикации минобороны страны в твиттере.