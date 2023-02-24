Минюст США подал иск о конфискации имущества Вексельберга на $75 млн

Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества российского бизнесмена Виктора Вексельберга общей стоимостью в $75 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Минюст хочет конфисковать у Вексельберга шесть объектов недвижимости, среди которых квартиры и поместья в Нью-Йорке и две квартиры во Флориде.

В ведомстве считают, что находящееся в бенефициарном владении Вексельберга имущество, было получено на доходы от нарушения санкций и международных операций по отмыванию денег.

Ранее Минюст США обвинил российского бизнесмена Владислава Осипова и британского бизнесмена Ричарда Мастерса в попытке вывести из-под санкций яхту Tango, которая предположительно принадлежит находящемуся под санкциями Вексельбергу.

Яхта Tango была задержана в Испании весной 2022 года по запросу США. Ее стоимость оценивается в $90 млн.