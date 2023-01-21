Минюст США обвинил двух бизнесменов в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена Владислава Осипова и британского бизнесмена Ричарда Мастерса в попытке вывести из-под санкций яхты Tango, которая предположительно принадлежит находящемуся под санкциями бизнесмену Виктору Вексельбергу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Яхта Tango была задержана в Испании весной 2022 года по запросу США. Ее стоимость оценивается в $90 млн.

По версии обвинения, бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты и обеспечить ее эксплуатацию через компанию и финансовую систему США. «Оба обвиняемых использовали различные методы, чтобы скрыть владение моторной яхтой Tango в нарушение законодательства США», — сказано в заявлении.

Мастерса задержали в Испании. В отношении Осипова выписан ордер на арест. В сообщении Минюста уточняется, что Владислав Осипов «выполнял функции управляющего недвижимостью яхты Tango».