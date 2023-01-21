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Минюст США обвинил двух бизнесменов в попытке вывести из-под санкций яхту Вексельберга

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена Владислава Осипова и британского бизнесмена Ричарда Мастерса в попытке вывести из-под санкций яхты Tango, которая предположительно принадлежит находящемуся под санкциями бизнесмену Виктору Вексельбергу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Яхта Tango была задержана в Испании весной 2022 года по запросу США. Ее стоимость оценивается в $90 млн.

По версии обвинения, бизнесмены пытались скрыть принадлежность яхты и обеспечить ее эксплуатацию через компанию и финансовую систему США. «Оба обвиняемых использовали различные методы, чтобы скрыть владение моторной яхтой Tango в нарушение законодательства США», — сказано в заявлении.

Мастерса задержали в Испании. В отношении Осипова выписан ордер на арест. В сообщении Минюста уточняется, что Владислав Осипов «выполнял функции управляющего недвижимостью яхты Tango».

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Виктор Вексельберг находится под американскими санкциями с 2018 года. По версии США, он получает выгоду от «последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей. В марте 2022 попал под новые санкции США и Великобритании в связи с войной в Украине. По подсчетам российского Forbes, состояние бизнесмена оценивается в 5,5 млрд долларов — 22 место в списке богатейших бизнесменов в России по итогам 2022 года.

Накануне стало известно, что власти Хорватии расследуют пропажу санкционной яхты, предположительно связанной с Алишером Усмановым. Тем, кто помог санкционной яхте уплыть из Хорватии, грозит тюремный срок до пяти лет.

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