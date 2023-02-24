Что произошло за ночь 24 февраля. Коротко

Наступил 366-й день войны в Украине. Прошел ровно год с начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию соседнего государства. «Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет годом нашей с вами победы!», — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем сегодняшнем посте. Он также опубликовал видео по случаю годовщины войны.
Китай представил план по урегулированию войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов. Среди них — прекращение огня, начало мирных переговоров, разрешение гуманитарного кризиса. Помимо всего прочего, в китайском правительстве считают, что нужно уважать суверенитет всех стран, независимо от их размера и сил. При этом стоит прекратить вводить «односторонние санкции», говорится в документе.
Австралия расширила санкционный список против России, добавив в него 90 физических лиц и 40 юридических. В него попали ЛУКОЙЛ, концерн «Калашников», радио Sputnik, ряд губернаторов (в том числе Курской и Брянской областей), некоторые сотрудники ЦИКа, министры (главы Минздрава Михаила Мурашко, Минпромторга Дениса Мантурова, Минэнерго Николая Шульгинова и другие) и военнослужащие.
О введении дополнительных санкций объявили также в Новой Зеландии. В обновленный список попали 87 имен, среди которых — тоже члены ЦИК и военнослужащие, играющие активную роль в войне в Украине.
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