В Харьковской области в результате ракетного удара пострадал человек, двое под завалами. В Киеве слышны взрывы

Российские войска нанесли удар из ракет С-300 по Купянскому району Харьковской области, заявил заявил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным властей, ракета попала в административное здание, один человек получил ранение. Еще двое находятся под завалами.

Также, как сообщили в Киевской администрации, в области работает система противовоздушной обороны (ПВО). «Просим всех срочно последовать в укрытие», — добавили там.

Жители Киева сообщили о звуках взрыва в городе. По данным местных телеграм-каналов, воздушную цель сбили, она не долетела до украинской столицы.

Как заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в городе прозвучало три взрыва. О работе системы ПВО в районе морского порта Мариуполя сообщали и назначенные Россией оккупационные «власти».