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Центр Херсона попал под обстрел, погибли как минимум шесть человек

Центр Херсона попал под обстрел, известно как минимум о шести погибших, сообщил «Суспильне» начальник пресс-службы обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

О том, что город попал под обстрел, также заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, в городе были слышны не менее 20 взрывов. Предположительно, обстрелы ведутся из установок «Град».

По данным «Суспильне», снаряды попал в остановку общественного транспорта в центре города, где в это время находились люди. Точное число погибших и пострадавших пока неизвестно.

Также есть попадания в магазин и две многоэтажки.

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2 февраля в результате ночного обстрела Херсонской области погибли два человека. 5 февраля российская армия обстреляла Херсон и Чернобаевку, в результате этого один человек получил ранения.

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