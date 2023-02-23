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Суд в Крыму приговорил контрактника к году колонии-поселения из-за того, что он не вернулся из отпуска и проводил время с семьей

Крымский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к году лишения свободы в колонии-поселении за неявку на службу из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчина «без уважительных причин не явился из отпуска в воинскую часть и проживал со своей семьей, проводя время по своему усмотрению», говорится в сообщении. Через месяц он самостоятельно пришел в военный следственный отдел, чем его незаконное нахождение вне военной службы было прекращено.

Контрактника признали виновным в самовольном оставлении части на срок более двух дней, но менее 10 суток, в период мобилизации (ч. 2.1 ст. 337 УК) и неявке на службу продолжительностью до месяца (ч. 3 ст. 337 УК)

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Ранее Верховный суд скрыл статистику по приговорам военным (глава 33 УК). Из той информации, что была доступна до этого, следовало, что чаще всего военнослужащих судят по делам о самовольном оставлении части (ст. 337 УК).

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