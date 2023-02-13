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Верховный суд России скрыл статистику по приговорам военным

Верховный суд России удалил данные о приговорах, вынесенных за преступления против военной службы (глава 33 УК). На это обратила внимание «Медиазона».

С 2014 года ВС РФ публикует статистику о работе судов и вынесенных ими решений. На одной из страниц таблицы были собраны данные о приговорах по разным статьям УК, отмечают журналисты.

В январе «Медиазона» заметила, что из таблиц на сайте ВС РФ пропала информация о преступлениях против военной службы.

На запрос журналистов в ведомстве ответили, что «размещение статистической информации о деятельности судов и судимости» производится в том числе в соответствии с приказом Минобороны и приказом ФСБ о сведениях, которые «при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации» (от 4 ноября 2022 года).

Как отмечает «Медиазона», из опубликованной ранее информации следовало, что чаще всего военнослужащих судят по делам о самовольном оставлении части (ст. 337 УК).

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