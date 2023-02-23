Рубена Варданяна сняли с должности премьера Карабаха спустя четыре месяца работы. Его уход был условием Азербайджана

Бизнесмена Рубена Варданяна сняли с должности премьер-министра непризнанной Нагороно-Карабахской республики (Арцах). Об этом сообщает пресс-служба президента НКР Араика Арутюняна.

Арутюнян «высоко оценил усилия Варданяна как по повышению международной осведомленности об Арцахе, так и по решению многих внутренних проблем во время блокады», говорится в релизе. Арутюнян также сообщил, что предложил должность премьера генпрокурору непризнанной республики Гургену Нерсисяну.

Как отмечает «Интерфакс», на прошлой неделе на Мюнхенской конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов начать практические коммуникации с армянами Карабаха при условии, что территорию покинет Варданян.

«Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха. Сегодня я сообщил об этом армянскому премьеру в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому (к коммуникациям — «Интерфакс») только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, — Рубен Варданян — покинет нашу территорию», — сказал Алиев, выступая на пленарном заседании в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по «Интерфакс. Азербайджан»).

Варданян, бывший руководитель компании «Тройка Диалог» и первый президент московской школы управления «Сколково», был назначен на должность госминистра (главы правительства) НКР 4 ноября 2022 года.