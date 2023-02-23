Прокуратура не нашла подтверждений причинения вреда здоровью мобилизованным из Тувы, заявивших об избиениях со стороны военных «ДНР»

Военная прокуратура не нашла подтверждения информации о причинении вреда здоровью мобилизованным из Тувы, которые рассказали об избиениях и стрельбе в них со стороны военных самопровозглашенной «ДНР», сообщает РБК со ссылкой на помощника военного прокурора Объединенной группировки войск Андрея Воронкина.



«Факты причинения вреда здоровью военнослужащих не установлены», — заявил он.

Мобилизованные из Тувы ранее записали видеообращение, где рассказали, что с конца сентября три месяца проходили подготовку в Новосибирской области. По их словам, за время сборов они были на полигоне 2-3 раза. В конце декабря мужчин привезли в Донецк, некоторые из них участвуют в боях на передовой. По словам мобилизованных, у них «нет командования».