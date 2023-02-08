Минобороны РФ согласилось перевести в другую часть мобилизованных из Тувы, сообщивших об избиениях со стороны военных «ДНР»

Минобороны РФ согласилось перевести в состав 55-й отдельной мотострелковой бригады мобилизованных из Тувы, которые рассказали об избиениях со стороны военных «Донецкой народной республики». Об этом сообщил губернатор Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

«Мне сообщили, что в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду», — поделился он.

Однако Ховалыг отметил, что переход в расположение другой войсковой части — «дело небыстрое».

Мобилизованные из Тувы ранее записали видеообращение на тувинском языке. Перевод на русский язык приводит телеграм-канал «Азиаты России». Мужчины рассказали, что с конца сентября три месяца проходили подготовку в Новосибирской области. При этом им обещали, что они будут служить в комендантском батальоне. За время сборов они были на полигоне 2-3 раза. В конце декабря мужчин привезли в Донецк, некоторые из них участвуют в боях на передовой. По словам солдат, у них «нет командования».

«4 февраля приехали военные из ДНР. В нас стреляли автоматами. Военная полиция приехала и побила нас», — заявили мобилизованные.

После этого глава Тувы заявил, что он созвонился с председателем правительства «ДНР» Виталием Хоценко и готовит обращение к руководству Минобороны РФ, а также направляет в «ДНР» своих представителей для непосредственного разбирательства на месте.