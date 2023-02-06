Тувинские мобилизованные записали видеообращение об избиениях со стороны военных «ДНР». Глава Тувы отправил в Донецк своих представителей

Губернатор Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале назвал «вопиющим случаем» события, о которых рассказали мужчины в военной форме, записавшие видеообращение от лица мобилизованных из Тувы. Они заявили об избиениях со стороны военных «Донецкой народной республики».

Само видеообращение на тувинском языке и его перевод на русский язык приводит телеграм-канал «Азиаты России». Как утверждается в нем, мужчины с конца сентября три месяца проходили подготовку в Новосибирской области. При этом мобилизованным обещали, что они будут служить в комендантском батальоне. За время сборов они были на полигоне 2-3 раза. В конце декабря мужчин привезли в Донецк, некоторые из них участвуют в боях на передовой. По словам солдат, у них «нет командования» — на территории «ДНР» из-за проблем с документами они формально не прикреплены ни к какому подразделению Минобороны РФ, но воевать они не отказываются.

«4 февраля приехали военные из ДНР. В нас стреляли автоматами. Военная полиция приехала и побила нас», — заявили мужчины.

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что он созвонился с председателем правительства «ДНР» Виталием Хоценко и готовит обращение к руководству Минобороны РФ, а также направляет в «ДНР» своих представителей для непосредственного разбирательства на месте.

Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол написал в телеграм-канале, что «прерывает командировку в Сибири и вылетает для выяснения обстоятельств».

Издание «Тайга.инфо» сообщило, что читатели прислали их редакции короткую видеозапись, вероятно, во время предполагаемого избиения со стороны «милиции ДНР». На ней несколько человек с автоматами валят на снег другого военнослужащего и матерятся на других. Предположительно, это же видео опубликовал канал «Азиаты России».