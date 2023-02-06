Тувинские мобилизованные записали видеообращение об избиениях со стороны военных «ДНР». Глава Тувы отправил в Донецк своих представителей

Губернатор Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале назвал «вопиющим случаем» события, о которых рассказали мужчины в военной форме, записавшие видеообращение от лица мобилизованных из Тувы. Они заявили об избиениях со стороны военных «Донецкой народной республики».
Само видеообращение на тувинском языке и его перевод на русский язык приводит телеграм-канал «Азиаты России». Как утверждается в нем, мужчины с конца сентября три месяца проходили подготовку в Новосибирской области. При этом мобилизованным обещали, что они будут служить в комендантском батальоне. За время сборов они были на полигоне 2-3 раза. В конце декабря мужчин привезли в Донецк, некоторые из них участвуют в боях на передовой. По словам солдат, у них «нет командования» — на территории «ДНР» из-за проблем с документами они формально не прикреплены ни к какому подразделению Минобороны РФ, но воевать они не отказываются.
«4 февраля приехали военные из ДНР. В нас стреляли автоматами. Военная полиция приехала и побила нас», — заявили мужчины.
Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что он созвонился с председателем правительства «ДНР» Виталием Хоценко и готовит обращение к руководству Минобороны РФ, а также направляет в «ДНР» своих представителей для непосредственного разбирательства на месте.
Вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол написал в телеграм-канале, что «прерывает командировку в Сибири и вылетает для выяснения обстоятельств».
Издание «Тайга.инфо» сообщило, что читатели прислали их редакции короткую видеозапись, вероятно, во время предполагаемого избиения со стороны «милиции ДНР». На ней несколько человек с автоматами валят на снег другого военнослужащего и матерятся на других. Предположительно, это же видео опубликовал канал «Азиаты России».
Кроме того, источник предоставил «Тайге.инфо» аудиозапись, на которой, как утверждается, говорит человек из «народной милиции» по кличке Батя. «Российская газета» называла мужчину с таким позывным «подполковником Вячеславом Губиным».
На записи человек, названный «Батей», рассказывает, как в 2014—2015 годах «укропов <…> в карьер сбросили, а потом за своих принялись» — тех, «которые не слушались офицеров». «Товарищ генерал очень слезно просил меня, зная мой характер, когда я сюда к вам поехал: „Бать, пожалуйста, не убивай их. Все они родственники Шойгу. Сейчас ты их замочишь, а мамы и папы начнут наяривать дяде Шойгу“». На этом запись обрывается.
Голос на предоставленной «Тайге.инфо» записи напоминает голос «Бати» из сюжета «Российской газеты», отметили журналисты.