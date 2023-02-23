Продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters. В конце декабря прошлого года суд присяжных в Лос-Анджелесе признал его виновным в еще одном изнасиловании и двух других преступлениях сексуального характера. На данный момент он уже отбывает 23-летний срок за сексуальные преступления.

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Суд штата Нью-Йорк в марте 2020 года приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения — изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006 году. Еще по трем случаем его вину признали недоказанной. Обвинение требовало для него максимальной меры наказания — 29 лет тюрьмы.

Скандал вокруг Вайнштейна разразился летом 2017 года, когда несколько голливудских актрис заявили, что продюсер на протяжении нескольких лет заставлял их вступать с ним в половую связь. На его действия пожаловались около 80 женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.