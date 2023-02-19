«У Пригожина есть политические амбиции, с которыми властям придется иметь дело»

Издание Politico получило доступ к некоторым внутренним документам группы компаний главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые датируются 2014-2021 годами. Подлинность некоторых из них удалось подтвердить с помощью внешних экспертов. Согласно полученной информации, за последние годы сеть Пригожина превратилась в масштабную международную организацию, которая расширила свое политическое и военное влияние как во внутренней политике России, так и во внешней. «Новая газета Европа» пересказывает самое важное из расследования Politico.

Медийный образ

«Документы рисуют портрет организации, которая внимательно следит за своими появлениями в СМИ. Это согласуется с выводом, к которому приходит все большее число исследователей, — "Вагнер" на практике превратился в PR-организацию с военизированным подразделением, а не наоборот», — так полученные документы прокомментировал Аллен Маггард, аналитик Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS).

Евгений Пригожин на кладбище ЧВК «Вагнер». Фото: SOTA

Изданию стало известно, что ЧВК «Вагнер», набирающая бойцов из бедных регионов России, наказывает их за использование социальных сетей, хранение фотографий с секретных миссий на своих телефонах, кражу денег и злоупотребление наркотиками или алкоголем. Руководители ЧВК также просушивают телефоны наемников и даже проводят проверки на детекторе лжи для расследования возможных правонарушений. В 2017 году бойцы ЧВК «Вагнера» засняли на камеру, как совершают внесудебную казнь в Сирии. Позже запись появилась в интернете. «Новая газета» неоднократно публиковала кадры, на которых изображены предполагаемые боевики ЧВК «Вагнер» с отрезанной головой Мухаммеда Э. Редакции удалось установить личность одного из участников расправы — 30-летнего Станислава Дычко, вступившего в ЧВК в 2016 году. Также «Новая» приводила доказательства того, что внесудебная казнь произошла возле месторождения Аш-Шаер в Сирии.

Скриншот из видео

Изученные Politico и экспертами документы подтверждают, что в казни участвовали не менее пяти бойцов ЧВК из 4-го штурмового батальона в сирийском городе Хомс. ЧВК «Вагнер» провела внутреннее расследование с использованием полиграфов, чтобы выяснить, кто снял и выложил это вид

Проект «Магадан»

Утверждается, что сеть Пригожина проводит по всему миру кампании по дезинформации. Некоторые из них относятся к некоему проекту под названием «Магадан». Его масштабы неясны, но, согласно полученной информации, связанные с Пригожиным организации пытались запустить информационные кампании в Мексике, некоторых частях Африки и даже в Европе. План по открытию офиса ЧВК в Мексике сорвала пандемия коронавируса, отмечают журналисты. Согласно информации Politico, в проект «Магадан» также входило вмешательство в парламентские выборы в Эстонии в 2019 году. Для этого подчиненные Пригожина разработали план поддержки ультраправой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

Марш, организованный EKRE. Фото: DJ Sturm

Они собирались пропагандировать в соцсетях скептическое отношение к ЕС и недоверие к НАТО, а также распространять негативную информацию о тогдашних президенте Керсти Кальюлайде и лидере либеральной Партии реформ Кайи Каллас, которая сейчас занимает должность премьер-министра Эстонии. Трудно оценить, повлияла ли эта операция на исход выборов, пишет Politico. Эксперты же утверждают, что усилия Пригожина были мелкомасштабными и быстро сошли на нет. Facebook и Twitter заблокировали учетные записи, связанные с кампанией. В партии EKRE отказались прокомментировать информацию. Представитель Meta подтвердил, что Facebook удалил группу в конце 2018 года, подозревая, что она связана с сетью Пригожина.

Африка

За последние пять лет ЧВК «Вагнер» значительно расширила свою деятельность в Африке, сообщают журналисты Politico. Организация заключает договоры с местными правительствами, обещая помочь им подавить протесты и обеспечить безопасность высокопоставленных чиновников. Помимо этого, российские наемники также проводят кампании по дезинформации и пропаганде в африканских странах и организовывают митинги и протесты, участие в которых проплачивает местным жителям.

В Гане находится связанная с Пригожиным «фабрика троллей», которая пыталась вмешаться в американские выборы 2020 года. Расследование об этом выпускал телеканал CNN. В Мадагаскаре группа пригожинских оперативников хотела добиться переизбрания президента Эри Радзаунаримампианина на выборах в 2018 году. Об этом писал The New York Times. Операция оказалась не слишком удачной — подчиненные Пригожина поняли, что Радзаунаримампианина вряд ли победит и переключились на другого кандидата, Андри Радзуэлина, который впоследствии и занял пост главы государства. Изученные Politico документы показывают, что пригожинские сотрудники, которые участвовали в мадагаскарской кампании, потом перешли к проведению аналогичных операций в Конго, Южной Африке и Судане. В частности, в одном из документов описывается, как сеть Пригожина планировала создать фейковые аккаунты в соцсетях для активистов и журналистов Судана. Журналисты Politico также узнали из документов новые подробности деятельности ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике — организация провела ряд информационных кампаний в стране, направленных на дискредитацию Франции и ООН. «Растущие связи Вагнера со странами Африки представляют для России беспрецедентную возможность наладить с ними партнерские отношения. В то же время европейский контингент покидает это регион. Это может открыть Москве возможность сформировать новые дипломатические отношения в Африке и протолкнуть антизападные нарративы», — говорится в публикации Politico.

Связи с официальной властью

Некоторые документы, на которые ссылается Politico, подтверждают прямую связь ЧВК «Вагнер» с российскими властями. По данным журналистов, группа советуется и вырабатывает стратегию с высокопоставленными российскими чиновниками по некоторым из своих операций. Например, пишет Politico, документы указывают на тесную связь между ФСБ России и «Вагнером» в Сирии. Документы Politico также указывают на то, что Пригожин проводит работу по увеличению поддержки Путина и других высокопоставленных участников внутри России. Так, согласно анализу экспертов, Пригожин связан с рядом новостных интернет-изданий, которые входят в медиагруппу «Патриот».

Путин на фабрике у Пригожина. Фото: Правительство РФ

«Хоть о влиянии информационной сети Пригожина уже хорошо известно, документы раскрывают новые детали того, как именно она планировала свои кампании внутри страны, кому платила и насколько контролировала освещение событий журналистами», — пишут авторы расследования. Из документов следует, что в период с 17 по 19 марта 2018 года сотрудники Пригожина использовали семь новостных изданий, входящих в медиагруппу «Патриот», чтобы вбрасывать материалы для укрепления имиджа Путина и пропаганды антизападных настроений. Журналисты отмечают, что, несмотря на свои близкие связи с российскими властями, Пригожин не стесняется вступать в публичные споры с Министерством обороны. В частности, бизнесмен добился признания заслуг бойцов ЧВК «Вагнер» во взятии Соледара.

«У Пригожина есть политические амбиции. Он не хочет оставаться просто олигархом или богатым человеком. <…> Российские власти и политическая элита признают, что Вагнер здесь, а у Пригожина есть политические амбиции, с которыми им придется иметь дело»