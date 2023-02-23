«Гражданское содействие»: в России за год 12 иностранцам предоставили статус «беженца». Это абсолютный минимум

В России за 2022 год только 12 иностранным гражданам предоставили официальный статус «беженца». Об этом говорится в анализе миграционной статистики МВД, проведенном «Гражданским содействием».

«Общее число людей, получивших в течение 2022 года статус «беженец» (12 человек), а также число имеющих этот статус на конец года (277 человек) — это новые антирекорды за всю историю Российской Федерации», — говорится в отчете комитета.

Для сравнения, на конец 2021 года 331 иностранный гражданин обладал статусом беженца в России.

При этом за последний год 98 632 человека получили «временное убежище», 97 591 из них — выходцы из Украины. Данный статус дает меньше прав, чем статус «беженца» и предоставляется на срок «до года». «Гражданское содействие» отмечает, что часть людей, получивших «временное убежище», к концу года либо уехали из России, либо получили ВНЖ, либо приняли российское гражданство.

Также в 2022 году на 6% сократилось число людей, которых МВД приняло в российские гражданство (также этим занимается МИД РФ).

«Из 691 045 человек, получивших российские паспорта в 2022 году, более двух третей (69%) — выходцы всего из двух стран, а именно Украины (303 786 человек, или 44%) и Таджикистана (173 634 человек, или 25%)», — выяснил комитет.

На основе всех этих данных «Гражданское содействие» предполагает, что интерес к российскому паспорту продолжит падать.