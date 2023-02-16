Глава МВД России уволил двух сотрудников за отказ предоставить убежище администратору пророссийского телеграм-канала из Латвии

Их уволили за «формальный подход к рассмотрению заявлений граждан». По словам официального представителя МВД Ирины Волк, должностные лица рассмотрели заявление Васильева поверхностно и вынесли решение об отказе. В МВД аннулировали решение и заверили, что позднее вопрос о предоставлении ему убежища будет решен положительно.

Глава МВД России Владимир Колокольцев уволил замначальника управления по вопросам миграции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев Татьяну Дмитриеву за отказ предоставить убежище администратору пророссийского телеграм-канала из Латвии Сергею Васильеву. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии, Васильев является одним из создателей телеграм-канала «Антифашисты Прибалтики», из-за чего в Финляндии и Латвии против него возбуждены дела по статье о пособничестве терроризму.

Ранее телеграм-канал «Антифашисты Прибалтики» был замечен в вербовке «партизан» для борьбы против «фашистского режима» Латвии, а также сборе информации о латвийских государственных и общественных деятелях, которые выступают против войны России в Украине. Эту информацию создатели канала якобы планируют передать спецслужбам РФ и другим ведомствам, чтобы в отношении этих лиц, когда Россия «освободит» Латвию, были приняты соответствующие репрессивные меры.

Ранее другого предполагаемого администратора этого телеграм-канала Татьяну Андриец арестовали за нарушение государственных интересов. «Активистка вместе с другими живущими сейчас в России латвийцами в рамках начатого 28 ноября 2022 года уголовного процесса подозревается в оказании помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвийской Республики», — сообщили в службе.