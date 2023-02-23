Гладков: 72-летняя женщина погибла при обстреле Белгородской области

В результате обстрела села Борисовка в Белгородской области погибла 72-летняя женщина. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 51-ого года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте», — рассказал он.

По его словам, другой наряд разрушил еще один дом. В нем никого не было, никто не пострадал.

Также осколками повреждены два частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и кровля. В селе повреждено газоснабжение.