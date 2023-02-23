Гладков: 72-летняя женщина погибла при обстреле Белгородской области

В результате обстрела села Борисовка в Белгородской области погибла 72-летняя женщина. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 51-ого года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте», — рассказал он.
По его словам, другой наряд разрушил еще один дом. В нем никого не было, никто не пострадал.
Также осколками повреждены два частных дома. В них выбиты окна, посечены фасады и кровля. В селе повреждено газоснабжение.
Ранее сегодня в Валуйском городском округе в Белгородской упал самолет Минобороны России, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Минобороны РФ сообщили, что самолет Су-25 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Самолет упал в безлюдной местности.
Летчик погиб.
По предварительным данным российского минобороны, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
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