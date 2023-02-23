В Белгородской области разбился самолет Минобороны России. Летчик погиб

В Валуйском городском округе в Белгородской упал самолет Минобороны Росси, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал он в своем телеграм-канале.

Baza пишет, что, по предварительным данным, cамолет Су-25 упал на окраине села Орехово. По данным телеграм-канала, штурмовик упал на сарай с сеном, в результате чего начался пожар.

ТАСС передает со ссылкой на силовые структуры, что пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется. Собеседник агентства сообщил, что самолет загорелся при ударе о землю.