В Белгородской области разбился самолет Минобороны России. Летчик погиб

В Валуйском городском округе в Белгородской упал самолет Минобороны Росси, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал он в своем телеграм-канале.
Baza пишет, что, по предварительным данным, cамолет Су-25 упал на окраине села Орехово. По данным телеграм-канала, штурмовик упал на сарай с сеном, в результате чего начался пожар.
ТАСС передает со ссылкой на силовые структуры, что пилот успел катапультироваться. Его состояние выясняется. Собеседник агентства сообщил, что самолет загорелся при ударе о землю.
В Минобороны РФ сообщили, что самолет Су-25 потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области. Самолет упал в безлюдной местности.
Летчик погиб.
По предварительным данным российского минобороны, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
В январе вертолет Ми-8, принадлежащий специальному летному отряду «Россия», зацепил лопастями землю и получил повреждения при посадке во «Внуково».
Спецотряд «Россия» занимается перевозкой должностных лиц РФ, спецслужб РФ или ВС РФ.