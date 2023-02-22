В России поступило в суд первое дело о насилии над гражданскими в отношении военнослужащего ВСУ

В России поступило в суд первое уголовное дело о насилии над гражданскими в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в Южном окружном военном суде.

Военного Антона Чередника обвиняют по статьям о насильственном захвате власти (ст. 278 УК) и жестоком обращении с гражданскими (ч. 1 ст. 356 УК). Обвиняемому также вменяется убийство (ч. 2 ст. 105 УК) и обучение в целях осуществления терроризма (ст. 205.3 УК). Это первое подобное уголовное дело в России, рассказали в суде.

По версии СК, Чередник 27 марта в поселке Мирном в Мариуполе остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они, как заявляли следователи, предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, а для устрашения начал стрелять в воздух из автомата. Чередник расстрелял одного из мужчин, используя в качестве предлога неправильное произношение, говорили в СК.