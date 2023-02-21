Добычный режим

20 февраля в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи прошло открытие экспозиции «Только вместе! Только вперед!», которая посвящена специальной военной операции (СВО). Распоряжение о создании экспозиции дал якобы сам президент Путин, опираясь на мысль, что «современной историей нельзя пренебрегать, писать историю СВО нужно по горячим следам». Экспонаты из зоны боевых действий в музей передали участники Межрегиональной общественной организации содействия сохранению отечественных традиций и культурного наследия «Вече».

Фото: Игорь Селиванов, специально для «Новой газеты Европа»

Представлял спикеров и гостей директор музея Валерий Крылов, сам полковник в отставке. Он уточнил, что данная экспозиция — «начало большого экспозиционного комплекса, посвященного СВО». Первым выступал Даниил Безсонов — бывший ополченец ДНР с псевдонимом «Гудвин», а ныне заместитель министра информации ДНР. Его речь на мероприятии сводилась к тому, что россияне живут в историческое время, в эпоху «героев», которые по «зову» сражаются на фронте (именно такая формулировка, а не принятая «линия боевого соприкосновения»). Тут следует привести дословную цитату Безсонова: «При содействии Министерства Обороны и Росгвардии были переданы некоторые артефакты в музей. Первый зал посвящен объектам этой новой войны, которая называется Специальная Военная Операция. Пока это только начало. Эта война началась для того, чтобы в другие города России не пришла война».

Фото: Игорь Селиванов, специально для «Новой газеты Европа»

Отметим некоторые моменты дальнейших выступлений некоторых спикеров (в целом, говорили они почти одно и то же). Депутат верховного совета ДНР первого созыва 2014 года передал для экспозиции флаг ДНР. Флаг отличается от нынешнего надписью «Донбасская Русь». Спикер отметил, что «эта война проклятая — за наши души, за наш образ жизни, за наши ценности». На его словах, что «мы обязательно победим», у одного из присутствующих на мероприятии на телефоне заиграла мелодия «Как упоительны в России вечера».

«Волонтер Победы» Анна Баранова, недавно вернувшаяся из Мариуполя, высказалась о том, что «наши граждане должны знать врага в лицо, его сущность». Кто именно является врагом — уточнено не было.

Некий политолог с Урала Сергей Колесников уверил, что «мы воюем с тем же историческим врагом, с которым 80 лет назад сражались наши предки». На это утверждение его надоумил захваченный у «украинских нацистов» немецкий гранатомет МГ-42, который также представлен на экспозиции.

Фото: Игорь Селиванов, специально для «Новой газеты Европа»

Одним из последних выступивших перед разрезанием красной ленты был сербский доброволец, участвовавший в боевых действиях на Донбассе с 2014 года Деян Берич с позывным «Деки». Он принимал активное участие в аннексии Крыма, был снайпером, получил несколько наград от ДНР. В 2014 Берича захватили в плен, позже он был из него выкуплен. Национальное разведывательное управление Сербии включило Берича в список военных наемников и считает его угрозой национальной безопасности Сербии, и в соответствии с сербскими законами Берич может получить многолетний тюремный срок, если он вернется или будет арестован и экстрадирован в Сербию. На самой экспозиции был представлен манекен в экипировке снайпера, образом для которого (по словам куратора экспозиции) послужил сам Деян Берич.

Фото: Игорь Селиванов, специально для «Новой газеты Европа»

После перерезания ленточки все присутствующие проследовали в небольшой зал, в котором были представлены те самые артефакты и «доказательства» западного присутствия в театре военных действий в Украине. Куратором экспозиции выступил полковник Руслан Чумак — начальник отдела фондов артиллерии музея. В зале в общей сложности находилось около 300 экспонатов. Все манекены имеют реальных, уже погибших и живых прототипов участников военных действий в Украине. В центре зала — пластиковый прототип бойца с позывным «Скрипач».

Фото: Игорь Селиванов, специально для «Новой газеты Европа»

Манекен в форме летчика — вагнеровец, который якобы на подбитом бомбардировщике СУ24М с криком «Встречайте, сука, папу!» совершил таран колонны техники украинцев — о чем в красках сообщает текст на плакате рядом. На экспозиции в большом количестве представлены нашивки, шевроны и другие опознавательные знаки двух воюющих сторон.

Фото: Игорь Селиванов, специально для «Новой газеты Европа»