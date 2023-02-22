Трансгендерная женщина Катерина Майерс стала обвиняемой по статье о нарушении требований по защите гостайны. Раньше она работала в ФСБ

Трансгендерная женщина Катерина Майерс стала обвиняемой по статье о нарушении требований по защите гостайны, передает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката Майерс. Ранее она работала в ФСБ.

Против женщины возбудили дело по статье о «выезде из России гражданина, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд из России заведомо для него ограничено».

Сегодня «Дождь», а также Republic и «Осторожно.Media» со ссылкой на друзей Майерс сообщили о ее задержании. Собеседники изданий также утверждали, что против женщины возбудили уголовное дело из-за попытки покинуть страну в декабре прошлого года, но не уточняли, по какой статье.

К вечеру Майерс написала в своем телеграм-канале, что ее отпустили. «Я под подпиской», — добавила она.

Силовики пришли домой к Майерс рано утром и увезли ее в Следственное управление ФСБ, рассказали друзья девушки. В ходе обыска сотрудники также забрали дневник девушки, протоколы заседаний со службы, ЛГБТ-литературу и флакон с гормональным препаратом на основе эстрадиола, передавали СМИ.

В декабре прошлого года Майерс не выпустили за границу. В разговоре с «Осторожно, Media» девушка рассказала, что на паспортном контроле в аэропорту «Домодедово» у нее забрали документы и выдали уведомление о запрете выезда за границу.