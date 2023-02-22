СМИ: в Москве задержали трансгендерную женщину Катерину Майерс. До перехода она работала в ФСБ

В Москве силовики задержали трансгендерную женщину Катерину Майерс. Об этом со ссылками на ее друзей сообщают Republic и «Осторожно.Media» .

Собеседники обоих изданий утверждают, что против Майерс возбудили уголовное дело из-за попытки покинуть страну в декабре прошлого года, но по какой статье — не уточняется.

«Меня только отпустили. Я под подпиской», — написала она в своем телеграм-канале.

Ограничения на выезд за пределы России для Майерс могут быть связаны с тем, что до трансгендерного перехода она работала в ФСБ. Ее прежнее имя — Алексей Чумаков.

Силовики пришли домой к Майерс в пол восьмого утра по московскому времени и увезли ее в Следственное управление ФСБ, рассказали друзья девушки. В ходе обыска сотрудники также забрали дневник девушки, протоколы заседаний со службы, ЛГБТ-литературу и флакон с гормональным препаратом на основе эстрадиола, утверждают издания.

В декабре прошлого года Майерс не выпустили за границу. В разговоре с «Осторожно, Media» девушка рассказала, что на паспортном контроле в аэропорту «Домодедово» у нее забрали документы и выдали уведомление о запрете выезда за границу.

Отказ в выезде пограничники мотивировали тем, что во время службы в ФСБ Майерс была носителем гостайны.