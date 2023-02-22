Роскомнадзор заблокировал сайт премии «Редколлегия»

Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная Борисом Зиминым* и Zimin Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России

По данным «Роскомсвободы», блокируется домен redkollegia.org. Причина, по которой доступ решили ограничить, не указана.

Матвиенко предлагает маркировать «вражьи» телеграм-каналы. Пытаемся представить, как это может выглядеть

19 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам издания The Bell и украинской киберспортивной команды NAVI.

«Команда пусть и в мягкой форме, но дает понять, что поддерживает Украину», — объясняет «Роскомсвобода» вероятную причину блокировки.

ТАСС отмечает, что состав NAVI по игре Dota 2 является одним из самых титулованных в истории дисциплины. В составах организации играют участники из России, Украины, Турции, Грузии, Польши, Японии, Великобритании, Швеции и других стран.