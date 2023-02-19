Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам издания The Bell и украинской киберспортивной команды NAVI

Причина, по которой доступ решили ограничить, не указана.

Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт украинской киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI), обратила внимание «Роскомсвобода». Решение было принято «неуказанным госорганом» 13 февраля.

«Команда пусть и в мягкой форме, но дает понять, что поддерживает Украину», — объясняет «Роскомсвобода» вероятную причину блокировки.

ТАСС отмечает, что состав NAVI по игре Dota 2 является одним из самых титулованных в истории дисциплины. В составах организации играют участники из России, Украины, Турции, Грузии, Польши, Японии, Великобритании, Швеции и других стран.

В начале декабря Минюст внес издание в реестр «иностранных агентов». 1 апреля прошлого года в список попали основательница The Bell Елизавета Осетинская и главный редактор издания Ирина Малкова.

В марте прошлого года The Bell заявил, что полностью прекращает освещение войны в Украине из-за закона о «фейках» про российскую армию.

«Мы продолжаем работать и освещать последствия происходящего. Прежде всего — экономические. С первого дня работы The Bell нашей главной задачей было помогать читателям не утонуть в потоке разрозненной информации, выбирать самое главное и глубоко анализировать суть, помогая принимать верные решения. Пока это возможно, мы продолжим эту работу и дальше», — говорилось в заявлении издания.