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Роскомнадзор заблокировал подкаст DOXA с рассказами о жизни украинских беженцев в Польше

Роскомнадзор заблокировал подкаст DOXA «Дневник из Пшемысля» с рассказами о жизни украинских беженцев в Польше. Об этом заявило само издание.

По их информации, подкаст был удален из сервиса «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора. Официальной причиной блокировки было названо «распространение запрещенной законом информации».

В «Дневнике из Пшемысля» русскоязычный волонтер польского лагеря для беженцев из Украины Саша Печенька рассказывает о жизни лагеря и судьбах украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вторжения России.

На данный момент подкаст по-прежнему доступен на других крупных платформах.

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В начале февраля суд в Москве заочно приговорил экс-редактора DOXA Аллу Гутникову к двум месяцам исправительной колонии.

Ранее на Гутникову и других редакторов издания завели уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность (ст. 151.2 УК). Причиной стал ролик о недопустимости ограничения права молодых людей на протест.

В апреле этого года суд приговорил журналистов к двум годам исправительных работ и запретил им в течение двух лет быть администраторами сайтов. В сентябре Гутникова заявила, что уехала в Германию.

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