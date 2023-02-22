Роскомнадзор заблокировал подкаст DOXA с рассказами о жизни украинских беженцев в Польше

Роскомнадзор заблокировал подкаст DOXA «Дневник из Пшемысля» с рассказами о жизни украинских беженцев в Польше. Об этом заявило само издание.

По их информации, подкаст был удален из сервиса «Яндекс.Музыка» по требованию Роскомнадзора. Официальной причиной блокировки было названо «распространение запрещенной законом информации».

В «Дневнике из Пшемысля» русскоязычный волонтер польского лагеря для беженцев из Украины Саша Печенька рассказывает о жизни лагеря и судьбах украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вторжения России.

На данный момент подкаст по-прежнему доступен на других крупных платформах.