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Суд заочно заменил экс-редактору DOXA Алле Гутниковой наказание на 2 месяца колонии

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил экс-редактора DOXA Аллу Гутникову к двум месяцам исправительной колонии. Об этом сообщило само издание со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

«Учитывая категорию преступления, за совершение которого Гутникова А. М. осуждена приговором мирового судьи, конкретные обстоятельства дела, данные о личности Гутниковой А. М., в том числе поведение после вынесения приговора, суд считает необходимым назначить Гутниковой А. М. отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — привел слова приговора Захватов.

Гутникова рассказала DOXA, что находится в безопасности в Берлине.

Осенью прошлого года МВД России объявило в розыск бывших редакторов издания DOXA Аллу Гутникову, Наталию Тышкевич и Владимира Метелкина. Статья розыска не уточнялась.

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Метелкин, Тышкевич, Гутникова и Арамян в прошлом году стали фигурантами уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность (ст. 151.2 УК). Причиной стал ролик о недопустимости ограничения права молодых людей на протест.

В апреле этого года суд приговорил журналистов к двум годам исправительных работ и запретил им в течение двух лет быть администраторами сайтов. В сентябре Тышкевич и Гутникова рассказали, что уехали в Германию.

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