«Это попытка успокоить людей, которым происходящее все меньше нравится»

21 февраля Владимир Путин впервые с начала войны обратился к Федеральному собранию. Обращение длилось почти два часа.
В нем мы услышали классические байки о неонацистах и традиционных ценностях (главный мем выступления — «гендерно-нейтральный бог»), а еще много обещаний: материнский капитал для детей на аннексированных территориях, отпуск каждые полгода для участников войны, повышение МРОТ и одно из самых значительных: приостановка участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях.
В свежем выпуске подкаста «Что нового?» мы попробуем разобраться с тем, что это значит вместе с экспертами:
политическую часть послания обсудим вместе с политологом Аббасом Галлямовым, а экономическую — с редактором дата-отдела и отдела экономики «Новой газеты Европа» Арнольдом Хачатуровым.
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