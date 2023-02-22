Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России

Ранее IFJ инициировала исключение Союза журналистов России из своего состава после протеста сотрудников СМИ из Северной Европы. Они неоднократно обвиняли организацию в недемократических действиях и непрозрачном финансировании. Однако «последней каплей» стало бездействие IFJ в ответ на создание региональных ассоциаций журналистов России на захваченных украинских территориях.

Международная федерация журналистов была основана в 1926 году. По данным самой организации, она объединяет около 600 тысяч работников средств массовой информации из 187 союзов и ассоциаций в более чем 140 странах по всему миру.

Союз журналистов России был основан в 1992 году. На сегодняшний день, по собственным подсчетам, объединяет около 70 тысяч человек. Председатель объединения — Владимир Соловьев — также состоит в Совете по правам человека при президенте РФ и является советником генерального директора телеканала Россия 1. В январе 2020 года Соловьев вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.