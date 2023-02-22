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Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России

Международная федерация журналистов (IFJ) приостановила членство Союза журналистов России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя организации Владимира Соловьева.

«Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство Союза журналистов России приостановлено», — заявил Соловьев изданию. Оспаривать решение IFJ в организации не намерены, уточнил председатель.

Ранее IFJ инициировала исключение Союза журналистов России из своего состава после протеста сотрудников СМИ из Северной Европы. Они неоднократно обвиняли организацию в недемократических действиях и непрозрачном финансировании. Однако «последней каплей» стало бездействие IFJ в ответ на создание региональных ассоциаций журналистов России на захваченных украинских территориях.

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Международная федерация журналистов была основана в 1926 году. По данным самой организации, она объединяет около 600 тысяч работников средств массовой информации из 187 союзов и ассоциаций в более чем 140 странах по всему миру.

Союз журналистов России был основан в 1992 году. На сегодняшний день, по собственным подсчетам, объединяет около 70 тысяч человек. Председатель объединения — Владимир Соловьев — также состоит в Совете по правам человека при президенте РФ и является советником генерального директора телеканала Россия 1. В январе 2020 года Соловьев вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

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