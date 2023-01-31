Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России из своего состава после протеста сотрудников СМИ из Северной Европы

Скандинавские журналисты обвинили Международную федерацию журналистов (IFJ) в коррупционной деятельности и бездействии. В ответ на это организация решила исключить Союз журналистов России из своего состава. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, решение было принято на фоне выхода из организации объединений журналистов из Северной Европы. Ожидается, что союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии подадут свои заявления об исключении из IFJ уже сегодня.

Они неоднократно обвиняли организацию в недемократических действиях и непрозрачном финансировании. Однако «последней каплей» стало бездействие IFJ в ответ на создание региональных ассоциаций журналистов России на захваченных украинских территориях, пишет Reuters.

Заместитель генерального секретаря Международной федерации журналистов Джереми Диар заявил Reuters, что организация «полностью отвергает ложные, дискредитирующие и наносящие ущерб обвинения».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что официального решения об исключении союза из IFJ еще не принято.