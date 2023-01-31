Международная федерация журналистов инициировала исключение Союза журналистов России из своего состава после протеста сотрудников СМИ из Северной Европы

Скандинавские журналисты обвинили Международную федерацию журналистов (IFJ) в коррупционной деятельности и бездействии. В ответ на это организация решила исключить Союз журналистов России из своего состава. Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, решение было принято на фоне выхода из организации объединений журналистов из Северной Европы. Ожидается, что союзы журналистов Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии подадут свои заявления об исключении из IFJ уже сегодня.
Они неоднократно обвиняли организацию в недемократических действиях и непрозрачном финансировании. Однако «последней каплей» стало бездействие IFJ в ответ на создание региональных ассоциаций журналистов России на захваченных украинских территориях, пишет Reuters.
Заместитель генерального секретаря Международной федерации журналистов Джереми Диар заявил Reuters, что организация «полностью отвергает ложные, дискредитирующие и наносящие ущерб обвинения».
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что официального решения об исключении союза из IFJ еще не принято.
Международная федерация журналистов была основана в 1926 году. По данным самой организации, она объединяет около 600 тысяч работников средств массовой информации из 187 союзов и ассоциаций в более чем 140 странах по всему миру.
Союз журналистов России был основан в 1992 году. На сегодняшний день, по собственным подсчетам, объединяет около 70 тысяч человек. Председатель объединения — Владимир Соловьев — также состоит в Совете по правам человека при президенте РФ и является советником генерального директора телеканала Россия 1. В январе 2020 года Соловьев вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.