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Губернатор Белгородской области сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадал один человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

обновлено 14:31 (МСК)

В результате обстрела Шебекино пострадал еще один человек — мужчина с контузией, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пожар в торговом центре ликвидировали.

Также, по словам Гладкова, в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома.

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Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

По данным Гладкова, снаряды попали в торговый центр, начался пожар.

«По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое», — сообщил губернатор.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Также местные власти сообщили о попадании снарядов по частному сектору. По последним данным, в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.

20 февраля в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области в результате обстрела птицефабрики одна женщина погибла, один мужчина получил ранения.

По словам губернатора, основной прилет артиллерийских снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором сотрудники готовились к смене.

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