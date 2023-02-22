Губернатор Белгородской области сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадал один человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате обстрела Шебекино пострадал еще один человек — мужчина с контузией, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пожар в торговом центре ликвидировали.
Также, по словам Гладкова, в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
По данным Гладкова, снаряды попали в торговый центр, начался пожар.
«По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое», — сообщил губернатор.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Также местные власти сообщили о попадании снарядов по частному сектору. По последним данным, в трех домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.
20 февраля в селе Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области в результате обстрела птицефабрики одна женщина погибла, один мужчина получил ранения.
По словам губернатора, основной прилет артиллерийских снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором сотрудники готовились к смене.