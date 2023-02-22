Губернатор Белгородской области сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино

обновлено 14:31 (МСК)

В результате обстрела Шебекино пострадал еще один человек — мужчина с контузией, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пожар в торговом центре ликвидировали.

Также, по словам Гладкова, в результате повторного обстрела повреждена кровля частного жилого дома.