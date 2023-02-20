Власти Белгородской области сообщили о гибели женщины и ранении мужчины в результате обстрела

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате обстрела птицефабрики одна женщина погибла, один мужчина получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам губернатора, основной прилет артиллерийских снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором сотрудники готовились к смене.

«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ», — написал Гладков.

Накануне в результате обстрела Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка по имени Василиса, сообщили власти. Гладков также уточнил, что в результате обстрела были повреждены три частных дома, одна хозяйственная постройка и машина.