logo
НовостиОбщество

Власти Белгородской области сообщили о гибели женщины и ранении мужчины в результате обстрела

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области в результате обстрела птицефабрики одна женщина погибла, один мужчина получил ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По словам губернатора, основной прилет артиллерийских снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором сотрудники готовились к смене.

«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ», — написал Гладков.

Накануне в результате обстрела Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка по имени Василиса, сообщили власти. Гладков также уточнил, что в результате обстрела были повреждены три частных дома, одна хозяйственная постройка и машина.

Читайте также

«В России ты словно в огне находишься»

Напуганные войной и репрессиями, крымчане бегут в Украину и Евросоюз. «Новая газета Европа» собрала истории уехавших жителей полуострова

Ранее в воскресенье Белгородская область также подверглась обстрелам. Снаряды попали сразу в несколько районов региона. Разрушениям подверглись несколько линий электропередач и частное домовладение, заявил Гладков.

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon