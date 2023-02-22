Госдума одобрила законопроект, позволяющий правительству не раскрывать официальную статистику

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, позволяющий правительству России не раскрывать официальную статистику. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Первоначальным инициатором законопроекта, в котором речь шла об «особенностях статистического учета» на оккупированных территориях Украины — «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей — выступило Правительство РФ.

Согласно документу, респонденты, зарегистрированные на оккупированных территориях, могут предоставлять свои первичные статистические данные на бумажном носителе до 1 января 2026 года. Для остальных субъектов обязательна только электронная форма.

Однако на этапе второго чтения группа депутатов инициировала внесение правки, которая позволяет правительству РФ по своему усмотрению скрывать данные официальной статистики.

«Решениями Правительства Российской Федерации об актуализации

(о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления ее предоставления и распространения», — говорится в одобренной правке.

Согласно данным портала, поправка была инициирована группой депутатов из комитета Госдумы по экономической политике во главе с экс-министром труда и социальной защиты и председателем комитета Максимом Топилиным.

В данный момент законопроект направлен на утверждение в Совет Федерации.