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ФСБ отчиталась о задержании жителя Нижневартовска по делу о подготовке диверсии на железной дороге

ФСБ России отчиталась о предотвращении диверсии на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ по Тюменской области.

Как заявили в службе, силовики задержали с поличным местного жителя задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК).

Мужчина, как утверждают в ФСБ, был «идейным противником» войны в Украине. Он хотел вывести из строя релейные металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях, добавили в службе.

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Накануне, 22 февраля, Белгородский областной суд назначил двум обвиняемым Зеленину и Турьянскому по 3,5 года колонии строгого режима по делу о подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в районе поселка Томаровка Белгородской области. Приговор стал первым по делу о диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК), возбужденному после начала войны.

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