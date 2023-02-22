ФСБ отчиталась о задержании жителя Нижневартовска по делу о подготовке диверсии на железной дороге

ФСБ России отчиталась о предотвращении диверсии на участке Свердловской железной дороги в Нижневартовске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ по Тюменской области.

Как заявили в службе, силовики задержали с поличным местного жителя задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение диверсии (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК).

Мужчина, как утверждают в ФСБ, был «идейным противником» войны в Украине. Он хотел вывести из строя релейные металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях, добавили в службе.