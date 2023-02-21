Поезд как у Ким

Благодаря расследованию центра «Досье» и других независимых СМИ на прошлой неделе стало известно, что Владимир Путин незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину для дальних поездок стал чаще пользоваться собственным бронепоездом вместо самолетов. Традиция салон-вагонов и спецсоставов отсылает, как минимум, к середине XIX века — когда личный поезд стал отличительной чертой американской деловой элиты, — а как максимум, к поездкам Сталина в Тегеран и Потсдам к союзникам еще до окончания Второй Мировой войны. Историк и востоковед Андрей Ланьков рассказывает о более современных случаях использования поездов «для первых лиц»: своим пристрастием к железнодорожному транспорту до сих пор известна династия северокорейских диктаторов Кимов. «Поезд солнца» в КНДР служит одновременно и инструментом пропаганды, и способом дополнительной защиты здоровья и сохранности автократа. Впрочем, у лидеров Северной Кореи есть и другие, более приземленные причины избегать путешествий по воздуху.

Одна из фирменных и повсеместно известных черт северокорейского правящего семейства Кимов — это пристрастие его членов к железнодорожному транспорту. Лидеры КНДР предпочитают путешествовать на поезде даже в тех случаях, когда от пункта назначения их отделяют многие тысячи километров. Сегодня эта привычка выглядит экзотикой, но надо помнить, что в свое время она была нормой.

Салон-вагоны для богатых В развитых странах сеть коммерческих железных дорог стала формироваться около 1830 года. Поезд был и удобнее, и безопаснее, и, главное, намного быстрее, чем любое другое транспортное средство тех времен. Понятно, что и политическое руководство, и просто богатые люди быстро осознали, какие преимущества им даёт железная дорога, и те из них, кому позволяли статус или состояние, стали обзаводиться собственными железнодорожными вагонами, а иногда — и целыми поездами.

Император Николай II в поезде. Фото: РЖД



В России, например, первый императорский поезд появился в 1851 году, а к концу правления Николая II в его распоряжении было уже несколько роскошных поездов специальной постройки. Индивидуальными салон-вагонами пользовались и многие высшие сановники Российской империи: например, в Киеве и в наши дни можно увидеть салон-вагон, построенный в 1910 году для премьер-министра Столыпина. Разумеется, Россия не являлась каким-то исключением. Собственный салон-вагон был уже у президента Линкольна (который, впрочем, им почти не пользовался). Американские президенты продолжали передвигаться на спецпоездах вплоть до конца пятидесятых — последний из президентских салон-вагонов, выведенный из эксплуатации в 1958 году, в настоящее время превращен в музей. Президентами дело не ограничилось.

Золотым временем индивидуального железнодорожного транспорта стал конец XIX века, когда только в США было около 2000 частных салон-вагонов, принадлежавших, как правило, крупным бизнесменам.

Капитаны американской индустрии, все эти «стальные бароны» и «угольные короли» проводили значительную часть своей жизни в этих передвижных резиденциях (часто в поездках их сопровождали и семьи). Обычно салон-вагоны важных персон просто включали в состав попутных коммерческих поездов, но если эти персоны были совсем уж важными, то салон-вагон двигался со своим паровозом. В российской железнодорожной традиции такие поезда называют «литерными» — потому что у них обычно были буквенные, а не цифровые обозначения. В СССР высшие руководители передвигались в основном на поездах вплоть до середины 1950-х годов. В частности, именно на поезде Сталин ездил на свои кавказские дачи, именно поездом он воспользовался и при поездках на международные конференции в Потсдам и Тегеран (впрочем, в случае с поездкой в Тегеран последнюю часть пути ему пришлось преодолеть на самолете). В то же время Никита Хрущёв предпочитал самолёты, но его преемник Л.И. Брежнев тоже довольно часто отправлялся в поездки на поездах.

Особо не полетаешь На пристрастие северокорейских лидеров к поездам особое влияние оказали, вероятно, не столько советские руководители, сколько владыки Китая. Детство и юность Ким Ир Сена, основателя северокорейской правящей династии, прошли в Китае в 1920-е и 1930-е годы. В те времена Китай находился в состоянии раздробленности, на его территории существовало несколько десятков фактически самостоятельных государств, правители которых (так называемые «милитаристы») правили владениями из своих бронированных салон-вагонов. Сегодня Северная Корея по своим природными и экономическим условиям является страной, руководство которой имеет основания по-прежнему пользоваться этим, казалось бы, старомодным средством передвижения. Самолетов представители семьи Ким, похоже, несколько побаиваются, но есть у них есть и вполне объективные причины для того, чтобы не слишком активно пользоваться авиационным транспортом при поездках внутри страны. В КНДР мало аэропортов, а общая протяжённость дорог с твёрдым покрытием в Северной Корее не превышает 1000 км, причем и эти дороги не отличаются особым качеством. С другой стороны, в стране существует построенная еще в колониальные времена развитая железнодорожная сеть. По железной дороге можно добраться до любого среднего и крупного города Северной Кореи.

Пристрастие к железнодорожным поездкам появилось у северокорейских руководителей во времена основателя династии Ким Ир Сена, который правил страной в 1948-1994 гг. На первых порах Ким Ир Сен передвигался в салон-вагоне, который был подарен ему лично И.В. Сталиным и ныне находится в музее, но к концу 1950-х годов Ким Ир Сен обзавёлся и собственным литерным поездом.

Впоследствии этот поезд или, точнее, несколько поездов постоянно модернизировались. В частности, такая модернизация и переоснащение правительственных составов прошла вскоре после прихода Ким Чен Ына к власти в 2011 году. Дебют нового поезда состоялся в марте 2018 года, когда северокорейский руководитель отправился на нём в свою первую зарубежную поездку — разумеется, в Пекин.

Ким Чен Ын прибыл на поезде во Вьетнам. Фото: EPA-EFE/BUI DOAN TAN EDITORIAL USE ONLY

Кстати, представление о том, что руководители Северной Кореи в принципе не пользуются самолётами, является ошибочным: все они время от времени передвигались и авиационным транспортом. Более того, Ким Чен Ын в первые годы своего правления явно предпочитал воздушный транспорт даже во время коротких поездок по стране. Однако в последние годы, по слухам, состояние здоровья и давление своих коллег заставило северокорейского руководителя вернуться к старому и испытанному средству транспорта — литерному поезду.

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Рельсы несут мудрость Северокорейская пропаганда изображает пристрастие северокорейских руководителей к железнодорожному транспорту как еще один показатель их близости к народу. В северокорейских фильмах или романах вождь часто отправляется в своём поезде туда, где подданным нужна его помощь и несравненная мудрость. Официальные материалы утверждают, что за свою жизнь Ким Ир Сен проехал на своём спец поезде 368 тыс. км, а его сын Ким Чен Ир за своё правление преодолел несколько меньшее расстояние — 334 тыс. км. «Поезд Солнца» может развивать скорость 80 км/ч, но состояние железнодорожного пути в Северной Корее не позволяет на большинстве участков двигаться так быстро. Обычно в состав северокорейского правительственного поезда входит 17 вагонов, но в зависимости от продолжительности и целей поездки длина состава может меняться. Поезд северокорейских вождей часто именуют «бронепоездом», но это название является не совсем точным. Несколько вагонов защищены бронёй, в поезде стоят пуленепробиваемые стёкла. Тем не менее, это в целом вполне обычный железнодорожный состав, вагоны которого созданы на основе стандартных пассажирских вагонов советского производства. Впрочем, от случайностей поезд защищён неплохо. В полдень, 22 апреля 2004 года, на станции Рёнчхон, недалеко от китайской границы, произошёл невиданный по мощности взрыв, целиком уничтоживший и станцию, и прилегающую к ней часть города. Глубина воронки составила 15 метров, а повреждения получили дома в радиусе полтора километров. По официальной версии, взрыв был вызван нарушениями техники безопасности при перевозке минеральных удобрений (хлористый аммоний). Однако за несколько часов до взрыва через станцию Рёнчхон проследовал спецсостав Ким Чен Ира: вождь как раз возвращался домой из Китая. Учитывая как близкое совпадение по времени, так и мощность взрыва, многие тогда заподозрили, что таким образом, взорвав буквально половину небольшого городка, некие заговорщики хотели расправиться с Ким Чен Иром. Обычным взрывом, решили они, «Поезд Солнца» не взять. Возможно, эта версия кому-то покажется конспирологической, но мы знаем, что в нее верил и сам Ким Чен Ир. Впоследствии в беседах с южнокорейскими сановниками он заявлял, что тогда чуть не стал жертвой покушения.

Наш паровоз вперед летит, в Пхеньяне остановка Северокорейский спецсостав много раз оказывался на российских железных дорогах. Свои первые визиты в СССР и страны Восточной Европы Ким Ир Сен совершал на самолетах, однако в мае 1984 года он отправился в СССР и страны социалистического лагеря на поезде — та поездка заняла около месяца. Разумеется, на поезде ездил Ким Ир Сен и в Китай — благо, до Шанхая и Пекина из Пхеньяна путь куда короче, чем до Москвы или Берлина.

Ким Чен Ир машет рукой из поезда, который вез его с визитом в Китай в январе 2006 г. EPA/YONHAP NEWS AGENCY

Его сын Ким Чен Ир побывал в России три раза — в 2001, 2002 и 2011 годах. В 2011 году саммит состоялся в Улан-Удэ, а вот в 2001 и 2002 годах Ким Чен Ир и его поезд добрался до Москвы. Тогда эта поездка создала немало неудобств для жителей городов и поселков, которые располагаются вдоль линии Транссиба. Российские железнодорожники (как, вероятнее всего, и их коллеги в большинстве стран мира) потеряли навыки работы с литерными поездами, и движение северокорейского спецсостава вдоль Транссиба создало хаос и полный выход из графика. Ким Чен Ын пока побывал в России только один раз — в 2019 году. На своем поезде добрался он только до Владивостока, где и состоялся его саммит с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ына приветствуют по прибытии в российский пограничный город Хасан, Россия, 24 апреля 2019 г. EPA-EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT