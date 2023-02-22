CNN: во время визита Байдена в Киев Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, но он провалился

Во время визита президента США Джо Байдена в Киев Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», но он провалился, сообщает CNN, ссылаясь на двух анонимных официальных лиц США.

Россия заранее оповестила США об испытании, и Соединенные Штаты не рассматривают это как шаг в сторону эскалации напряжения, отметил собеседник издания. Испытания не представляли опасности для США и не рассматриваются «как аномалия или эскалация», добавил другой источник CNN.

Если бы испытания удались, президент России Владимир Путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию, считает CNN.

По данным CNN, США и Россия на этой неделе общались по нескольким каналам, чтобы не допустить конфликтов. В частности, Вашингтон уведомил Москву о поездке Байдена в Киев за несколько часов до визита.