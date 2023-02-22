CNN: во время визита Байдена в Киев Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, но он провалился

Во время визита президента США Джо Байдена в Киев Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», но он провалился, сообщает CNN, ссылаясь на двух анонимных официальных лиц США.
Россия заранее оповестила США об испытании, и Соединенные Штаты не рассматривают это как шаг в сторону эскалации напряжения, отметил собеседник издания. Испытания не представляли опасности для США и не рассматриваются «как аномалия или эскалация», добавил другой источник CNN.
Если бы испытания удались, президент России Владимир Путин подчеркнул бы это в обращении к Федеральному собранию, считает CNN.
По данным CNN, США и Россия на этой неделе общались по нескольким каналам, чтобы не допустить конфликтов. В частности, Вашингтон уведомил Москву о поездке Байдена в Киев за несколько часов до визита.
Послание Путина Федеральному собранию состоялось накануне, 21 февраля. В своей речи российский президент заявил, в частности, что Россия приостанавливает действие основополагающего договора с США о взаимном контроле над ядерным оружием — Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Байден прибыл в Киев 20 февраля и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что США со странами-партнерами утвердили для передачи Украине 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн снарядов, более 50 РСЗО и системы ПВО.
Минобороны РФ отчитывалось в апреле 2022 года о первом запуске ракеты «Сармат» по программе государственных испытаний. Затем Путин заявил, что это «заставит задуматься» тех, кто пытается угрожать России.